Liviu Arteni, fostul soț al Israelei, a dispărut fără urmă! Apropiații nu mai știu nimic de el. Ultima oară când a fost văzut se afla într-o stare deplorabilă: „Distrus, distrus”

In articol:

Liviu Arteni a dispărut fără urmă după ce soția sa cu 23 de ani mai în vârstă, Israela, a decedat la vârsta de 70 de ani, în anul 2018. Ultima dată a fost văzut în străinătate de către o cunoștință în timp ce cerșea, fiind într-o stare greu de imaginat.

Bărbatul a suferit o schimbare radicală după decesul fostei sale soții, ajungând în cel mai jos punct al vieții sale.

Liviu Arteni a devenit cunoscut după ce s-a cuplat cu femeia de afaceri de origine israeliană, Israela Vodovoz. Cei doi s-au căsătorit în anul 2008, ajungând la divorț 8 ani mai târziu din cauza actelor de violență ale bărbatului. La vremea aceea, relația lor a fost una dintre cele mai mediatizate, bărbatul primind numeroase acuzații că scopurile sale ar fi strict legate de câștigurile financiare. O cunoștință de-a bărbatului, pe nume Maria Lazăr, a rămas îngrozită să vadă felul în care a ajuns Liviu Arteni, aceasta mărturisind despre bărbat că a avut sentimente reale și puternice față de regretata sa fostă soție.

„ Eu pe Liviu îl cunoșteam încă de tânăr, de copil. După ce s-a căsătorit cu Israela, ne-am mai întâlnit de câteva ori, mi-a prezentat-o pe Israela că e soția lui. Apoi, într-un timp am pierdut legătura, după aceea iar el a apelat. Adevărul este că el a iubit-o pe Israela și cât a stat la familia mea în Spania, 3 săptămâni, eu vorbeam cu el ” a spus Maria Lazăr.

Citeste si: Marina Almășan, confesiuni dureroase despre momentul în care a confruntat-o pe amanta lui Victor Socaciu: „Nu îl vedeam pe Victor în stare de așa ceva”. Jurnalista, față în față cu durul adevăr- kanald.ro

Citeste si: HIPERGALERIE Foto| Prezentatoarea TV a inundat Instagramul cu fotografii în costum de baie minuscul. Italianca cu „sutienul de oțel”. Maria Arreghini, bomba sexy cu o emisiune sportivă în Peninsulă, l-a prins pe Conor McGregor- stirileprotv.ro

Citește și: Celebra Israela, chemată la tribunal chiar și după moarte! Cine a cerut bani de la excentrica milionară? EXCLUSIV

Când a fost văzut ultima dată Liviu Arteni?

Maria Lazăr a mărturisit că l-a văzut pe Liviu Artene ultima dată acum un an în Valencia, Spania, la cerșit, stând pe bancă. Ulterior, i-a mai ieșit în cale încă o filmare cu acesta, de această dată acesta se afla în Franța sau Germania, însă starea îi era aceeași.

Din cauza lipsei banilor a fost nevoit să caute în gunoi și să apeleze la mila oamenilor.

Citeste si: „Am fost doar o menajeră, i-am primit la mine în casă 5 ani, nu le-am cerut niciun ban. Niciodată nu m-am gândit, s-au înțeles, s-au iubit” Ce spune soacra Danei Roba despre căsnicia fiului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dorian Popa, parasit de tata! Artistul, dezvaluiri nestiute din viata lui- radioimpuls.ro

„ Acum un an am vorbit cu el ultima dată și după aceea, gata. Am văzut o filmare, a pus-o cineva, un român din Valencia, că era cu barbă, era pe o bancă. Asta s-a întâmplat anul trecut, în primăvară . Distrus, distrus, distrus. Am mai văzut încă o filmare în Germania sau Franța, era la cerșit, căuta în pubel e”, a declarat Maria Lazăr.

Citește și: Declaratiile halucinante facute de Liviu Arteni, la scurt timp dupa moartea Israelei! Barbatul a recunoscut tot: "Sunt dependent de alcool si stupefiante"