Liviu Dragnea a pus pe cineva să o urmărească pe Irina Tănase! Abia apoi a izbucnit scandalul. Detalii nebănuite ies acum la iveală

Povestea de dragoste dintre Irina Tănase și Liviu Dragnea a luat sfârșit, la puțin timp de când în presă au apărut informații potrivit cărora tânăra se întâlnea pe ascuns cu un alt bărbat, în timp ce era cu fostul lider PSD.

După mesajele controversate dezvăluite în mediul online, politicianul a făcut câteva declarații pe pagina sa de Facebook, lăsând să se înțeleagă că este un bărbat singur. Acum au ieșit la iveală noi detalii din culisele presupusei despărțiri, legate de un detectiv pe care Dragnea l-ar fi angajat, că să-i urmărească iubita.

Liviu Dragnea ar fi monitorizat-o pe Irina Tănase, înainte de despărțire

Potrivit Playtech.ro, Liviu Dragnea ar fi recurs la un gest total neașteptat înainte de scandalul apărut în presă, referitor la infidelitatea Irinei Tănase.

Se pare că fostul lider PSD nu a avut atât de multă încredere în iubita lui, așa că a decis să ia legătura cu un detectiv particular, pentru

a o monitoriza pe tânără. Conform sursei citate, politicianul ar fi știut despre presupusa idilă, căci a primit mai multe fotografii și conversații care o aveau ca protagonistă pe partenera lui. Din disperarea de a-i demonstra iubitului ei că nu îl înșală, Irina Tănase l-ar fi pus pe presupusul amant să vorbească la telefon cu Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea și Irina Tănase, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]

Liviu Dragnea: "Eu nu îmi discut viața privată și nu îmi spăl rufele în public"

În urma apariției în mediul online a mesajelor care o acuzau pe Irina Tănase de infidelitate, Liviu Dragnea a declarat că vrea să își țină viața privată departe de ochii presei. Mai mult, fostul lider PSD a spus că nu își va spăla niciodată rufele în public, indiferent de gravitatea situației: "Păi de ce trebuie să comentez eu? Poate să apară orice, am spus-o și aseară: eu când iau decizii, le iau asumat, le iau ca să fie mai bine, atât mie, cât și celorlalți implicați, și mă țin de ele. Eu nu îmi discut viața privată și nu îmi spăl rufele în public în modul ăsta. Nu am făcut-o niciodată, credeți-mă.

Și nu am mare respect, în general, pentru oamenii care fac așa ceva. Nu îmi stă în caracter. Orice ar mai apărea, reacția mea va fi tot asta: sunt un om cu educație, am respect pentru viața privată a oamenilor și nu o să mă vedeți pe mine vreodată punându-mi mâinile în șold și comentând relațiile nimănui. Implicit, nici pe ale mele. Din punctul ăsta de vedere, poate să apară un serial întreg, eu nu intru în acest joc pentru că este sub demnitatea mea de bărbat, de om cu educație, de om politic.", a declarat Liviu Dragnea, pentru corectnews.com.

