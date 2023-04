Liviu Dragnea, în vizorul nutriționiștilor după ce s-a apucat de gătit! Nu l-au menajat deloc și au dat verdictul | EXCLUSIV

In articol:

Liviu Dragnea a stârnit valuri de reacții după ce s-a apucat de gătit în mediul online. De la glumele privind condamnarea și viața în spatele gratiilor, la asemănări cu Jamila și alte nume cunoscute din industrie, internauții s-au întrecut pe ei în comentariile pe care i le-au lăsat fostului politician.

Până acum, fostul politician a gătit rețete de post și susține că vrea să folosească doar ingrediente românești la mâncarea pe care o prepară. Fanii și haterii au primit cu mare interes vestea, căci s-au întrecut în comentariile pe care i le-au lăsat la videoclipuri.

Glumele nu au lipsit nici ele, iar în ultimele două zile internetul a fost plin, de la Facebook și Instagram, până la Tik-Tok, de imagini care îl ironizau pe Liviu Dragnea. Nu lipsesc nici comparațiile cu Jamila, dar nici glumele pe seama condamnării și a tuturor scandalurilor în care el a fost implicat.

După ce a stârnit un val de reacții în mediul online cu postările sale, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu nutriționistul Ana Maria Demetrescu, pentru a afla cât de sănătoase sunt produsele pe care Liviu Dragnea le prepară și dacă sunt sau nu gătite corect.

Ce spun nutriționiștii despre rețetele lui Liviu Dragnea

Nutriționistul Ana Maria Demetrescu a analizat clipurile postate de Liviu Dragnea pe YouTube și vine cu o părere sinceră despre modul în care preparatele de post pregătite de el sunt gătite, dar și dacă sunt sau nu sănătoase pentru organism.

"Din punct de vedere nutrițional, am văzut că sunt rețete de post, deci optează pentru rețetele de post. Adoptă și promovează o alimentație mai sănătoasă, așa cum spune chiar el, ceea ce este ok.

Faptul că folosește uleiul de măsline pentru gătit, a și specificat că având o plită electrică nu îl duce la punctul de ardere, este foarte bine. Știm că uleiul de măsline nu are un punct termic ridicat și nu este recomandat la prăjit, în cazul în care nu putem să îi controlăm temperatura.

Plus de asta, există uleiuri care pot fi folosite pe aragaz, acolo unde avem flacără și nu putem să controlăm temperatura. Ca și combinații, ele sunt ok pentru că sunt rețete de post.

Am văzut că a pus puțin cam mult ulei, dar trăgând atât de multe legume la tigaie s-a absorbit rapid și nu cred că ar fi fost o problemă, deci per total este ok. Este ok că el promovează alimentele sănătoase și este ok că vrea să folosească și să promoveze legumele autentice românești. Știm că legumele și fructele din țara noastră sunt mult mai benefice pentru noi, pentru că în ADN-ul nostru suntem obișnuiți oarecum cu această alimentație și acești nutrienți", a mărturisit Ana Maria Demetrescu, pentru WOWbiz.ro.

Liviu Dragnea [Sursa foto: Captură YouTube / Liviu Dragnea]

Ce putea să facă mai bine Liviu Dragnea la gătit

La capitolul gătit, Ana Maria Demetrescu are un singur sfat pentru Liviu Dragnea, însă spune că nu este un lucru obligatoriu, având în vedere că rețetele sale sunt pentru toți internauții și nu se adresează doar persoanelor care poate își doresc să piardă în greutate.

"Orezul ar fi ok să fie integral, sălbatic, dar și dacă este cu bob lung este ok, având în vedere că nu se adresează persoanelor cu surplus de greutate sau persoanelor care au probleme cu diabetul, ci pur și simplu gătește românește, pentru orice om.

În concluzie sunt ok ca și preparate de post, găsim puțini carbohidrați, puțină proteină. Folosește condimente naturale, ceea ce este un lucru bun. Vorbim de cimbru, pătrunjel, fără alți aditivi", a mai adăugat ea, pentru WOWbiz.ro.

Liviu Dragnea [Sursa foto: Captură YouTube / Liviu Dragnea]