Liviu Dragnea, primele declarații după eliberarea din închisoare: "A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Nu m-a trădat nimeni, m-au vândut"

Liviu Dragnea, eliberat

Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat. Fostul lider PSD a fost așteptat la Penitenciarul Rahova de iubita sa, Irina Tănase și prietenul său, Codrin Ștefănescu, dar și oameni simpli veniți să-l susțină.

Liviu Dragnea, eliberat din penitenciar

Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Magistrații de la Tribunalul Giurgiu au decis eliberarea condiționată a lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a depus mai multe cereri de eliberare condiționată, însă au fost respinse. Pentru că a considerat că nu i se face dreptate, el a solicitat ca dosarul său să fie mutat de la Tribunalul București la Tribunalul Giurgiu. Curtea de Apel București a decis strămutarea dosarului și astfel, Tribunalul Giurgiu a decis definitiv eliberarea condiționată a lui Liviu Dragnea.

"Perioada minimală trebuie fixată în conformitate cu legea. De vechiul cod civil la art 59, a împlinit fracţia şi trebuie să aibă dreptul de eliberare condiţionată.

Onorat tribunal, a executat fracţia de două treimi şi această recomandare vine şi întăreşte ce spunem noi. Convingerea instanţei că persoana s-a reabilitat. Fondul a apreciat inadmisibil, totul deşi a primit avizul de la comisia de specialitate", a declarat, joi, avocatul lui Dragnea, Flavia Teodosiu.

Parchetul nu a ţinut cont de recomandarea comisiei de eliberare condiţionată care e condusă de un judecător chiar şi cu rang mai înalt şi, atunci, vin eu şi spun că atunci când un om a îndeplinit condiţiile şi a fost apreciat în penitenciar, instanţa nu s-a raportat la niciun element.

Nu s-a ţinut cont că a avut o conduită bună, a avut activitate, atitudine decentă, opt recompense şi încă 20 până în ziua de azi, câştigând 122 de zile", a mai precizat apărătoarea fostului şef PSD.

Liviu Dragnea, primele declarații după ce a fost eliberat

Liviu Dragnea, primele declarații după ieșirea din închisoare[Sursa foto: MediaFax Foto]

"A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populație a înțeles de ce am ajuns aici. Când am plecat România era o țară prosperă, o țară în care exista viitor. Astăzi este o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. Am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent ca la instanță să-mi recunosc vinovăția și nu am acceptat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni. Vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara, sper să găsesc soluții. Voi munci la firma fiului meu. O să tot vorbesc de astăzi înainte. În politică voi intra dacă găsesc răspunsurile la două întrebări: dacă mai am cu cine și pentru ce.

Faptele sunt inexistente. Dosarul ăla este o rușine. DNA-ul ce a înțeles. Discutăm de un jaf generalizat, asta trebuie să facă DNA. Copiii și Irina mi-au lipsit. Dacă am cu cine și pentru cine mă gândesc dacă mă întorc în politică.

Vreau să le mulțumesc zecilor de mii de români care mi-au trimis scrisori. Doamnei profesoarei Ioana să-i spun că am cumpărat cartea. Toate scrisorile sunt scanate și cu acordul lor o să le public.

Nu m-a trădat nimeni, m-au vândut", a declarat Liviu Dragnea.