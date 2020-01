UPDATE: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins marţi recursul în casaţie depus de Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. În urmă cu o săptămână, fostul lider PSD ​- aflat în detenţie din 27 mai în urma condamnării la trei ani şi jumătate de închisoare - a apărut în faţa judecătorilor şi le-a spus din nou că este nevinovat. Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a precizat atunci că a formulat recurs în casaţie întrucât la judecarea dosarului ”s-a aplicat în mod greşit legea, în mod răsturnat”, iar Liviu Dragnea a refuzat să plătească un prejudiciu întrucât s-a considerat nevinovat.

ICCJ a respins marţi recursul, în casaţie depus de fostul lider PSD. Recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.

Dacă solicitarea va fi admisă, Liviu Dragnea părăsește Penitenciarul Rahova. Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Telorman.

"Plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o", susține Dragnea.

"Eu cred cu tărie că sunt complet nevinovat şi stau de opt luni nevinovat în Penitenciarul Rahova. De aceea nu am plătit prejudiciul, pentru că nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă voi sta în continuare nevinovat la închisoare sau dacă veţi dispune eliberarea", a declarat Dragnea în faţa judecătorilor, la ultimul termen de la Curtea Supremă.

În 14 ianuarie, Liviu Dragnea a apărut în faţa judecătorilor şi a stat mai puţin de o oră la Înalta curte de Casaţie şi Justiţie.

Magistraţii au amânat pronunţarea pentru 21 ianuarie.

Avocatul său, Flavia Teodosiu, a precizat că a formulat recurs în casaţie întrucât la judecarea dosarului ”s-a aplicat în mod greşit legea, în mod răsturnat”, iar Liviu Dragnea a refuzat să plătească un prejudiciu întrucât s-a considerat nevinovat.

Dragnea a recurs la două căi extraordinare de atac - contestaţia în anulare şi recursul în casaţie.

În 10 decembrie 2019, ICCJ i-a respins contestaţia în anulare, însă i-a acceptat recursul în casaţie, dar i-a respins cererea de suspendare a executării pedepsei.

”În baza art. 440 alin. (4) din Codul de procedură penală, admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Dragnea Nicolae Liviu împotriva deciziei penale nr. 142 din data de 27 mai 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2401/1/2018. În baza art. 441 din Codul de procedură penală, respinge cererea de suspendare a executării hotărârii atacate, formulată de recurentul inculpat Dragnea Nicolae Liviu”, se arăta ăîn decizia instanţei.