Liviu Dragnea rămâne în închisoare! Judecătorii i-au respins cererea de revizuire a condamnării

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au respins cererea lui Liviu Dragnea de revizuire a condamnării de trei ani şi jumătate de închisoare primită în dosarul angajărilor fictive.

„Cu majoritate, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuentul Dragnea Nicolae Liviu împotriva sentinţei penale nr.377/21.06.2018 a ICCJ – Secţia Penală pronunţată în dosarul nr.2628/1/2016. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei”, se arată în decizia instanţei.

Liviu Dragnea nu a fost prezent în sala de judecată, însă a fost audiat de judecători prin videoconferință. Fostul lider al social-democraţilor susține că i se încalcă în continuare drepturile.

Conform legii,Liviu Dragnea poate cere liberarea condiționată după executarea a cel puțin două treimi din durata pedepsei, dacă și-a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare

Liviu Dragnea a executat peste 500 de zile de puşcărie

În prezent, Liviu Dragnea a executat peste 500 de zile de puşcărie, dar mai are de ispăşit încă 283 de zile până când va intra automat în Comisia de liberare condiţionată. Abia în toamna anului 2021 va executa Liviu Dragnea fracţia de 2/3 prevăzută de lege (851 de zile) pentru a putea fi propus pentru liberare.

Avocata fostului şef al PSD, Flavia Teodosiu, a solicitat secretizarea şedinţei de judecată. De asemenea, Liviu Dragnea le-a cerut judecătorilor să i se accepte solicitările, considerându-se nevinovat.

„Am susţinut toate aspectele legale care susţin această cerere de revizuire şi aşteptăm acum să se pronunţe instanţa. Am solicitat să fie suspendată executarea în măsura în care instanţa va decide admisibilitatea în principiu. Domnul Dragnea a spus foarte clar că, din punctul dânsului de vedere, (…) este în arest în baza unei decizii penale pronunţată de un complet care aşa cum am văzut nu a fost legal constituit şi apreciază că i se încalcă în continuare drepturile. Este singurul justruţiabil din cele peste 187 de dosare care s-au judecat la ICCJ pentru infracţiuni de corupţie căruia nu i s-a aplicat decizia CCR. Sigur, dânsul suferă foarte mult pe idee asta şi este afectat de acest aspect”, a declarat avocata Flavia Teodosiu la finalul procesului.

