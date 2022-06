Liviu Guță, declarații cutremurătoare din perioada când a fost închis în pușcărie, în străinătate! Mama sa îi făcea parastase, crezând că a murit

In articol:

Liviu Guță se numără printre cei mai iubiți maneliști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, artistul se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor. Deși are foarte mulți fani, puțini dintre aceștia știu, de fapt, prin ce a trecut cântărețul.

Astfel, sincer din fire, Liviu Guță a vorbit despre o perioadă grea din viața sa, aceea când a fost închis în pușcărie, departe de România.

Liviu Guță: „Am început să îmi mănânc pașaportul”

Liviu Guță și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit, în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, despre perioada grea din viața sa, atunci când a fost închis într-o pușcărie, în străinătate. La momentul respectiv, artistul nu le-a spus oamenilor legii cine este și de unde vine și, pentru a nu fi prins, a început să-și mănânce pașaportul.

Mai mult decât atât, cântărețul a mai povestit că nimeni nu a știut nimic de el mai bine de trei ani și, mai mult decât atât, mama sa i-a făcut parastase, crezând că fiul său s-a stins din viață, pierzându-și speranța că acesta se va mai întoarce acasă vreodată.

„Mi-au pus piciorul pe cap, mi-au pus cătușele și am mers cu ei. M-au întrebat de unde sunt și le-am zis că Serbia, fiindcă știam sârbă la perfecție. Auzisem că dacă nu le spui cine ești, dacă nu te găsesc ei, te expulzează și îți dau drumul. Atunci s-au întâmplat multe cazuri așa. M-au dus la secție și m-au băgat într-o celulă. Înainte de toate m-au controlat, iar eu aveam pașaportul ascuns într-un loc. Polițistul m-a verificat așa puțin și m-a lăsat. Mi-au spus că stau acolo patru-cinci ani și să le zic cine sunt. Atunci am început să îmi mănânc pașaportul. Coperta era cu fier și am zis că nu pot să fac asta, că fierul nu-l puteam mânca. Mi-era frică că rămân colo dacă le dau pașaportul. Cu actul în mână am sunat să vină un polițist. I-am arătat pașaportul și i-a dat o palmă polițistului care m-a controlat.”, a declarat Liviu Guță, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

Artistul, despre viața amoroasă

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”Duet”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Alexandra Ungureanu, Liviu Guță a fost întrebat despre viața sa amoroasă, artistul precizând că, în prezent, este foarte bine pe acest plan, fără griji și stres.

“Nu stau de gagici, gagici după program, dacă mai e timp, dacă nu mă pun în pat și dorm. Glumesc. Cu dragostea stau bine. Fără griji, fără complicații, fără stres. E bine, e perfect, o aplaudă.”, a mărturisit Liviu Guță, în emisiunea "Duet".