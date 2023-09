Liviu Guță, implicat într-un scandal de zile mari! Doi miri vor să îl dea în judecată, acuzând că artistul le-ar fi luat banii, însă nu ar mai fi venit să le cânte la nuntă: „Nu a mai fost chip să luăm legătura cu el”

In articol:

Liviu Guță este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele, iar oamenii fac tot posibilul pentru a-l putea aduce să le cânte la evenimente. Totuși, artistul este acum implicat într-un scandal de proporții, fiind acuzat de doi miri că, deși le-ar fi luat banii pentru a se prezenta la nunta lor, celebrul cântăreț nu și-ar fi făcut apariția la petrecere.

Ce acuzații i se aduc lui Liviu Guță?

Diana Boros și Petrișor Căldăraru sunt tinerii care ar fi fost țepuiți de celebrul cântăreț de manele. Potrivit mirelui, el și partenera sa au decis să se căsătorească, dorindu-și să aibă parte de o petrecere pe cinste, așa că l-ar fi solicitat pe Liviu Guță pentru a le cânta la cel mai important eveniment din viața lor. Petrișor Căldăraru a povestit că, în urmă cu un an, au negociat cu artistul și imediat după, i-ar fi plătit acestuia întreaga sumă pe care el a cerut-o pentru a se prezenta la nuntă. Totuși, mirii acuză că, după ce le-ar fi luat banii, Liviu Guță nu le-ar mai fi răspuns deloc la telefon.

„Mi-am dorit să facem o nuntă ca-n povești. Tocmai de aceea nici nu ne-am uitat la bani. Lumea trebuia să se simtă bine, așa că am ales împreună cu viitoarea mea soție, Diana, ceea ce am considerat noi că înseamnă excelență. Și în ceea ce privește solistul care să ne încânte, și locația, și meniul. Într-un cuvânt, totul! Surpriza cea mai mare, una urâtă, cum nici în cele mai negre coșmaruri nu am fi crezut că există, a venit chiar din partea lui Liviu Guță. Negocierea nu a durat prea mult. Știam ce sumă de bani pretinde la nuntă, așa că nu a fost o surpriză pentru noi când a cerut 3.000 de euro. Apoi, ne-a cerut un avans de 50% din această sumă. Noi, ca să arătăm că suntem oameni foarte serioși am achitat curând întreaga sumă. Mare greșeală am făcut! Fiindcă imediat după ce i-am trimis dovada plății, nu a mai fost chip să luăm legătura cu el”,

a declarat Petrișor Căldăraru pentru Cancan

Deși mirii ar fi încercat, timp de un an, să ia legătura cu Liviu Guță, artistul nu le-ar mai fi răspuns deloc la apeluri și la mesaje. În cele din urmă, ziua nunții a venit, însă mirii acuză că Liviu Guță nu s-ar fi prezentat la eveniment, ceea ce i-ar fi făcut să trăiască o adevărată rușine, căci toți invitații așteptau ca artistul să își facă apariția. Acum, Petrișor și Diana cer să li se facă dreptate și au de gând să îl dea în judecată pe celebrul cântăreț.

„Ne-am făcut de tot r*****l până la urmă. Nuntașii noștri știau din timp că vor dansa și vor petrece pe muzica lui Liviu Guță, fiindcă noi am fost de bună credință și am făcut tot ce a depins de noi. Nu i-am vorbit urât, nu am folosit cuvinte jignitoare, nici măcar nu l-am amenințat. Când am înțeles în preziua nunții că va trebui să caut o altă soluție, am reușit să ne descurcăm onorabil, în cele din urmă. Guță ar fi trebuit să ajungă la Oradea, la o sală cunoscută de acolo unde au loc tot felul de evenimente și să ne încânte. Mulți nuntași ne-au bătut obrazul, ne-au făcut mincinoși și am simțit cum intrăm în pământ de rușine în noaptea nunții, în loc să ne distrăm ca toată lumea care se însoară. Am ajuns și la gura lumii, dar și cu banii luați, fiindcă deși avem dovada plății nu știu cine ne poate face dreptate”, a mai povestit mirele nemulțumit.

Liviu Guță, acuzat că ar fi țepuit o pereche de miri [Sursa foto: Facebook]