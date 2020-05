In articol:

Liviu Guță face o dezvăluire șoc la câteva luni de la divorț. Deși artistul a refuzat să ofere foarte multe detalii despre motivele care au dus la ruptura dintre el și Ioana Mititelu, acum, a decis că este timpul să rupă tăcerea. Sătul de acuzațiile care i-au fost aduse, Liviu Guță a postat un mesaj pe internet prin care dă de înțeles că de fapt, soția lui a fost cea care a călcat strâmb în relație.

„Eu suport înjurături și cuvinte defăimătoare. Sunt un om care își iubește copiii și nu aș fi putut să zic motivul despărțirii de fosta soție! Dar un singur lucru vă spun și sper să îl înțelegeți și să terminați odată pentru totdeauna cu judecățile voastre inconștiente! Să nu îți aduci cel mai bun prieten în casă, că s-ar putea să pleci tu și el să rămână! Sper că m-am făcut înțeles și mai vreau să spun ceva. Nu am greșit niciodată cu nimic, sunt un om cu suflet mare! Mi s-au făcut multe manevre din cauza vocii mele! Am fost singur mereu, singur m-am chinuit și nimeni nu m-a ajutat în carieră! Am alergat ca un nebun ca să îmi întrețin familia, copiii! Și rezultatul a fost altul, la sfârșit! Vă rog, din toată inima, nu mai judecați un om după aparențe!”, a scris Liviu Guță pe contul lui de socializare sâmbătă, 23 mai.

Liviu Guță s-a recăsătorit cu Roxana Maria, o superbă brunetă din Cluj, iar fanii lui nu au văzut cu ochi buni această căsătorie imediat după divorț. Mulți au speculat că el ar fi fost de vină pentru despărțire. Însă după ce Liviu Guță a făcut lumină în acest caz, prin mesajul emoțioanant postat pe Facebook, cei care l-au judecat pe nedrept și-au revizuit opinia.

Fosta lui soție se simte vinovată pentru divorț?

Chiar dacă cei doi și-au refăcut viețile, fosta soție a lui Liviu Guță, a confirmat în „gura mare” că încă mai există ceva sentimente pentru cel alături de care are doi copii.

„Chiar dacă nu mai suntem împreună ești, ai fost și vei fi cel mai bun prieten al meu! Un fost soț care va fi foarte greu de înlocuit din toate punctele de vedere! Poate chiar imposibil”, a scris ea, pe conturile sociale.