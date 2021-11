Liviu Kevin, acuzații la adresa lui Dodo! Ce s-a întâmplat după ce a așteptat câteva ore în fața spitalului, pentru a își vedea copilul

In articol:

Dodo a devenit mămică pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Vedeta le-a transmis fanilor că urmează să le dea mai multe detalii cu privire la venirea pe lume a copilului ei. Celebra cântăreață și tatăl copilului ei, Liviu Kevin, s-au separat cu foarte mult scandal.

El are ordin de restricție și nu se poate apropia de mama copilului său. În cadrul unui post de televiziune, tânărul a mărturisit că fosta lui logodnică a refuzat să îi trimită o poză cu cel mic.

„Situația dintre noi nu s-a schimbat deloc. De când a născut eu am mers și am stat în fața spitalului câteva ore și am încercat să obțin măcar o poză cu băiatul. Eu am luat legătura și cu mama ei, deși eu am ordin de restricție, am încercat să iau legătura cu amândouă. M-au blocat peste tot și ea și mama ei. Am rugat-o sa îmi trimită măcar o poză cu cel mic. În prima zi când a născut mi-a vorbit foarte frumos, mi-a spus că o să meargă să îl alăpteze pe băiat, iar după a scos cartela din telefon, nu am mai putut sa iau legătura cu ea", a declarant Liviu Kevin.

Dodo și Liviu Kevin s-au despărțit, înainte ca artista să nască

Liviu Kevin, acuzații la adresa mamei lui Dodo

Liviu Kevin susține că în spatele schimbării bruște de comportament din partea lui Dodo stă, de fapt, mama ei. Artistul este de părere că mama ei o influențează și de aceea nu îi este permis să își vadă băiatul.

Patrick, copilul celor doi, ar avea deja certificatul de naștere făcut, iar căsuța dedicată tatălui este goală.

„Cu siguranță mama ei o influențează. În prima zi mi-a vorbit foarte frumos, iar după s-a schimbat. Nu știu care este motivul pentru care nu vrea să îmi arate băiețelul. Indiferent cât as fi greșit eu și orice as fi făcut, nu cred că este în măsura sa îmi ia dreptul să îmi vad băiatul. Nu mă lasă să îmi recunosc copilul, mi-a spus că dacă vreau să fac asta să o dau în judecată. Ea a făcut deja certificatul celui mic, iar în dreptul tatălui a trecut o dungă”, a mai spus bărbatul.