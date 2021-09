Liviu Kevin, primele declarații despre despărțirea de Dodo. Motivul pentru care nu-și mai vorbesc: "Pentru ca este influențată..."

In articol:

Deși mai are extrem de puțin până când o să devină mămică, Dodo nu se bucură din plin de această perioadă. Artista s-a despărțit de curând de iubitul ei, după ce a decis să se mute la mama ei pentru o perioadă. Ce spune Liviu Kevin despre ruptura dintre cei doi?

Liviu Kevin, declarații despre despărțirea de Dodo

În ultima perioadă, fanii tot sperau la o împăcare între Dodo și Liviu Kevin, mai ales că urmează să devină părinți. Însă, se pare că aceștia au decis că nu mai este cazul de nicio împăcare.

Fostul iubit al artistei a fost întrebat într-un LIVE când se va afișa alături de familia lui. Liviu Kevin a decis să spună adevărul despre relația lui cu Dodo.

Se pare că bărbatul își dorește să țină legătura, măcar de dragul copilului, însă cântăreața nu-și mai dorește acest lucru.

Totodată, susține cu tărie că fosta lui iubită este influențată de mama ei.

"Care noi trei? Nu mai suntem nici noi doi, dar noi trei. Eu vreau sa ținem legătura măcar pentru copil, dar ea nu răspunde nici măcar la telefon. Bine, asta pentru ca este influențată de maică'sa, mai multe chestii.", a mărturisit Liviu Kevin pe live-ul său de pe Tiktok.

Liviu Kevin si Dodo

De când a aflat că este însărcinată, Dodo a devenit mult mai sensibilă și a simțit nevoia să meargă acasă. Ba chiar mai mult, tânara și-a dorit ca mama ei să îi fie alături în toată această perioadă.

Însă, se pare că Liviu Kevin, iubitul ei, nu ar fi fost de acord cu această mutare, iar de aici au apărut tot felul de discuții în contradictoriu, care au dus la despărțire.

„Eu de când am rămas însărcinată m-am schimbat din orice punct de vedere și am pus pe primul loc copilul. Am devenit emotivă, foarte sensibilă, mă certam cu Liviu din orice, devenisem foarte iritată de absolut orice mi se întâmplă în jur și am simțit nevoia să fiu lângă mama, să fiu în casa în care am copilărit și am crescut. El nu a fost de acord cu chestia asta și înt re timp ne-am certat puțin și acum nu mai vorbim”, a spus Dodo la o emisiune de televiziune.