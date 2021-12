Liviu Teodorescu, experiență neplăcută în aeroport! Ce a fost nevoit artistul să facă? “Varză. Zero barat”

In articol:

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi din țară. Acesta a colaborat cu nume mari din industria românească, făcându-se remarcat prin talentul și sensibilitatea sa. Liviu se poate considera împlinit atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, căsătorindu-se cu femeia pe care o iubește.

Liviu Teodorescu, peripeții în aeroport

Liviu Teoodorescu este foarte activ în mediul online, astfel că își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Conform postărilor lui de pe Instagram, se pare că artistul a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută în aeroportul din Suceava. Artistul a povestit totul pe contul lui de socializare, explicând în detaliu problema.

“Am ajuns în aeroport ca să decolăm din Suceava, iar aici am fost anunțați nonșalant că avionul nu a a terizat aseară și că va trebui să îl luăm din Iași. Deci, vom pleca cu autocarul spre Iași, drum de 2 ore 20, ca să luăm avionul spre București. Chitaristul meu avea avion spre Ukraina, din București, unde avea alt concert, la care evident că nu va putea ajunge acum. Eu am concert în București, sper să ajung până diseară. Menționez că firma care se ocupă se zboruri nu a anunțat absolut nimic despre asta. Efectiv se știa de azi-noapte că avionul nu a aterizat pe aeroport și nu am primit niciun mail, absolut nimic. Mulțumim compania de zboruri aeriene! Varză. Zero barat. Muci.”, a fost mesajul postat de Liviu Teodorescu pe contul lui de Instagram.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

Citeste si: Liviu Teodorescu și Iulia s-au căsătorit religios. Primele imagini de la fericitul eveniment

Așadar, artistul, alături de chitaristul său, a fost nevoit să ia autocarul și să meargă până la Iași pentru a se întoarce în capotală să își susțină concertul.

Cum s-au cunoscut Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia

Situația l-a deranjat foarte tare, mai ales că a primit notificarea despre anularea zborului, cu mult timp după.

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob s-au cunoscut în timpul liceului, amândoi fiind colegi la un liceu din București și totodată, colegi de clasă. După terminarea liceului, artistul și-a continuat studiile la Conservator, secția Compoziție muzică ușoară, și deși au fost la punctul de a merge pe drumuri separate, relația lor a devenit din ce în ce mai solidă, de-a lungul anilor.

“A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu.

Ne-am certat la început de an, pe 1 ianuarie, am fost la un pas să ne dăm papucii, că noi când ne enervăm, gata, se termină lumea! Dar apoi eu încerc să găsesc soluții, ea le pune în aplicare și iese bine. Ideea e să facem ca ea și nu are ce să fie rău”, a spus Liviu Teodorescu.