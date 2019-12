Liviu Teodorescu implicat în acțiuni caritabile

Liviu, ce impact crezi că au aceste acțiuni caritabile și ce exemplu crezi că oferi celor care află că te implici?

Cred că impactul acțiunilor de genul acesta e foarte benefic asupra tuturor. Oamenii văd că instinctul acesta de a ajuta este ceva nativ și puterea exemplului întotdeauna dă roade. Nu mă consider un exemplu, mă consider un om care își face datoria de om și o face din suflet. E impropriu spus datorie, o fac pentru că simt să o fac și accept evenimente caritabile în orice perioadă apar pentru că mă fac să mă simt bine și în general faptul de a face bine mă împlinește.

Ce amintiri ai legate de copilărie din perioada sărbătorilor?

Cred că sunt cele mai frumoase amintiri. De obicei cele legate de momentele în care mergeam la țară și făceam Crăciunul acolo. Era o bucurie pură.

Când s-a pierdut această bucurie?

Ea începe să se piardă în perioada adolescenței când îți apar o grămadă de gânduri, începi să te judeci pe tine din ochii celorlalți și începi să nu te mai bucuri. Bucuria dispare atunci când încerci să fii pe placul tuturor, dar după o vârstă constați că poți să te reîntorci la acea bucurie care este accesibilă în orice moment, trebuie doar să o accesezi!

Liviu Teodorescu a acceptat să fie parte alături de alte zeci de vedete dintr-un eveniment caritabil organizat de Asociația Zâmbetul Îngerilor la Berăria H. Peste 460 de copii din centre de plasament au avut parte de multe bucurii când și-au întâlnit vedetele preferate în Orașul cu chef de viață.

Ce cadouri primeai de Crăciun? Primeai ce îți doreai?

Da, primeam ce-mi doream. Dar nu am primit cât am fost copil animale de companie pentru că ai mei nu le voiau din cauza igienei la care țineau foarte mult. Animal de companie am luat mai târziu iar de când a luat mama animal de companie, o pisicuță, nu o mai lasă, e ,,copilul,, ei.

Cum te pregătești pentru sărbătorile de anul acesta?

De revelion cred că o să fiu în Romania, o să am concert, iar de Crăciun o să fiu acasă cu familia. Singurele pregătiri pe care le facem sunt cele legate de decorațiuni și de cadouri. În rest, pregătirea se face în suflet și prin faptul că ne vedem unii cu alții și că împărtășim această bucurie.