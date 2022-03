Liviu Teodorescu vrea să devină tată de gemeni: „Lucrăm la asta”. De ce își dorește artistul să aibă doi copii ”dintr-o lovitură”

In articol:

Liviu Teodorescu se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, acesta intrând în sufletele fanilor prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Recent, în cadrul unui interviu pentru Cancan.ro , cântărețul a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre copii, asta pentru că după ce s-a căsătorit cu soția lui, Iulia, toți admiratorii lui Liviu Teodorescu au fost curioși să afle când va veni pe lume și un moștenitor.

Așa că, artistul a dat totul din casă și a mărturisit că și-ar dori doi copii, gemeni, precizând că el și iubita lui ”lucrează la asta”, dorindu-și să devină părinți în viitorul apropiat.

Liviu Teodorescu: „Suntem în lucru, lucrăm la asta”

Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia, s-au căsătorit în vara anului trecut, însă cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani. Ei bine, cei doi soți s-au decis că este momentul ca acum să vină pe lume și un moștenitor, așa că au început să lucreze privind acest aspect.

Mai mult decât atât, cântărețul și-a luat prin surprindere fanii atunci când, în cadrul unui interviu, vedeta a declarat că își dorește să devină tătic de gemeni, asta pentru că ar ”rezolva mai mulți dintr-o lovitură”. În acest caz, dacă ar fi să se întâmple așa cum își dorește, artistul ar vrea ca gemenii să nu stea în aceeași placentă, asta pentru a nu semăna foarte tare.

Liviu Teodorescu a precizat că are doi prieteni, gemeni, băiat și fată, care nu seamănă deloc unul celălalt, iar privind acest fapt, artistul a mărturisit că această situație ar fi ideală pentru el.

“Suntem în lucru, lucrăm la asta! Mi-aș dori gemeni, am rezolva mulți dintr-o lovitură. Eventual să fie în placente separate, sau nu știu cum se numește, ca să nu semene. Am eu doi prieteni care sunt așa și zici că nu sunt gemeni. Sunt băiat și fată și nu seamănă deloc unul cu altul. Asta e situația ideală pentru mine. Și dacă seamănă, e perfect, nu e problemă, dar e o chestie așa de individualitate a fiecăruia!”, a declarat Liviu Teodorescu pentru sursa citată anterior.

Artistul, despre momentul în care s-a căsătorit cu soția sa

În cadrul aceluiași interviu pentru Cancan.ro, Liviu Teodorescu a vorbit și despre diferențele dintre el și soția sa, mai ales când vine vorba de studii. Artistul a povestit despre momentul în care s-a dus la primărie cu Iulia pentru a se căsători, iar tânăra bifase absolut tot ce se putea pe foaia în care trebuiau să declare ce studii are fiecare.

În schimb, artistul s-a bazat mai multe pe muzică, fără a termina însă facultatea, având doar studiile de bază, respectiv liceul.

“N-am terminat facultatea. Când am fost la primărie să ne căsătorim, a mea soție are un palmares întreg – două mastere în Drept. Eu eram acolo cu studii liceale, după care nu mai aveam ce să bifez. Și mă uitam pe foaia ei, ea bifase tot, tot era! Mă uitam la mine: școala primară, clasele 1-4, 5-8 și liceul. Asta e, măcar cânt frumos! Cea mai mare realizare a mea e că m-am căsătorit cu un om care are studii, altfel nu m-aș descurca în viață!”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

