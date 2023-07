Liviu Vârciu a dat vestea neașteptată, după o perioadă în care a dispărut din viața publică! Decizia radicală pe care a luat-o prezentatorul TV în viața sa 

In articol:

Liviu Vârciu este de departe unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din țara noastră. A intrat în lumina reflectoarelor în urmă cu mulți ani, iar de atunci și până în prezent a reușit să-și clădească o carieră de succes. Încă de la început, a cucerit inimile telespectatorilor, datorită carismei și talentului de care a dat întotdeauna dovadă.

Pe parcursul anilor a cochetat și cu industria muzicală, însă cel mai bine s-a regăsit în lumea televiziunii, acolo unde se bucură de un succes colosal. Sincer din fire, Liviu Vârciu a vorbit pe rețelele de socializare despre motivul pentru care nu a mai fost la fel de prezent în spațiul public. Ce s-a întâmplat cu artistul?

Motivul pentru care Liviu Vârciu a lipsit din spațiul public [Sursa foto: Facebook]

Liviu Vârciu, absent nemotivat pe rețelele de socializare?!

Prezentatorul TV se bucură de o comunitate unită pe rețelele de socializare. Ba mai mult decât atât, este foarte activ în mediul online, acolo unde împărtășește atât momentele bune, cât și pe cele mai puțin bune. Cu toate acestea, în ultima perioadă, artistul a lipsit destul de mult, însă acum a făcut câteva lămuriri cu privire la acest aspect.

Se pare că a fost prins cu foarte multe proiecte și filmări, însă cel mai important, a vrut să petreacă timpul alături de minunata sa familie. Astfel încât, s-a jucat cu cei mici și au avut parte de câteva momente de relaxare.

Ba mai mult decât atât, vedeta le-a dat și o veste bună fanilor săi, mai precis, că s-a lăsat de fumat în urmă cu trei zile, ceea ce nu poate fi decât o veste foarte bună. De asemenea, Liviu Vârciu a mărturisit că este foarte mândru de alegerea făcută, dar mai ales că a reușit să se țină departe de orice tentație până acum.

„Dragii mei, iubiții mei, oamenii mei care sunt lângă mine tot timpul, vreau să vă spun că nu am mai postat de foarte mult timp, doar că am fost prins, montez de ceva timp, de o săptămână, am niște filmulețe geniale, o să râdeți. Nu am mai postat pentru că am stat cu copiii, tot ne-am jucat, am fost prins acasă.

De mâine încep treaba, încep filmările și la TV și la un proiect personal, o să vedeți foarte multe lucruri, dar să știți că sunt aici cu voi, nu v-am uitat. Vă pup, vă iubesc și să aveți grijă de trupurile voastre. M-am lăsat de fumat, dacă interesează pe cineva. Am trei zile, sunt tare mândru de mine”, a spus Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.