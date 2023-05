Liviu Vârciu a publicat o fotografie cu fiica lui, dar un detaliu le-a atras imediat atenția fanilor. Ce i-a scris un admirator despre Carmina: "Să te văd când ți-o ia ginerele"

In articol:

Liviu Vârciu este tatăl a trei copii, doi din relația cu Anda Călin și unul din relația cu Ami Teiceanu. În urmă cu o zi, pe 8 mai, actorul și-a sărbătorit fiica cea mare.

Carmina Vârciu a împlinit 21 de ani și a fost mai fericită ca niciodată.

Cu această ocazie, tânăra a primit o mulțime de urări, mesaje și felicitări de la prieteni și familie.

” 8 mai, ziua mea preferată”, a scris Carmina Vârciu, în online”.

Liviu Vârciu a publicat o fotografie cu fiica lui, dar un detaliu le-a atras imediat atenția fanilor [Sursa foto: Facebook ]

Carmina Vârciu a împlinit 21 de ani

Iar cei care au ieșit în evidență, așa cum era și normal, au fost mama și tata. Liviu Vârciu a publicat în online o imagine cu fiica sa, ea ținând în mână numărul 21, vizibil entuziasmată, alături de un mesaj de suflet.

Prezentatorul a asigurat-o pe tânăra sărbătorită de toată iubirea lui, dar și de cât de mândru este pentru că îi este tată.

„La mulți ani, fetița lui tati! Te iubesc, prima mea minune!”, a fost mesaul lui Liviu Vârciu cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale.

În urma acestui mesaj, însă, pe lângă felicitările internauților, unul dintre admiratorii lui Vârciu a ieșit în evidență.

Omul din online a observat asemănarea izbitoare tată-fiică și, pentru că tânăra a ajuns la vârsta la care și mâine se poate mărita, acesta l-a și avertizat subtil pe Vârciu.

Internautul spune că abia așteaptă să îi vadă reacția artistului, după ce Carmina îl va anunța că gata, îl face socru mic.

”Să îți trăiască copia. Aș vrea să te văd când ți-o ia ginerele de acasă”, este mesajul primit de Liviu Vârciu de la un internaut.

Despre această etapă a vieții fiicei sale, când alege pe cine să iubească, nu de mult, Liviu Vârciu spunea că nu mai poate să se bage în viața ei.

Carmina a ajuns la vârsta la care, crede tatăl ei, își poate lua propriile decizii, bune sau rele, în timp ce el doar are dreptul să îi ofere un sfat.

„Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viaţa ei şi cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. De acum încolo nu mai am cu ce să mă bag sau… Un sfat pot să îi dau, dar poate câteodată este greşit. Ea trebuie să ştie cel mai bine ce face, ce simte şi cu cine este fericită”, spunea Liviu Vârciu la un post de televiziune, în urmă cu ceva timp.