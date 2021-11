Liviu Vârciu a rămas cu probleme serioase de sănătate după infecția cu coronavirus: „La plămâni au ramans niște punctulețe mici...”

In articol:

Virusul SARS-CoV-2 a lovit puternic România în valul patru al pandemiei de coronavirus. Numărul cazurilor de infectări este, în continuare, uriaș, iar vedetele nu au fost ocolite de îmbolnăviri. Printre acestea s-au numărat și Liviu Vârciu care, din fericire, a avut o formă destul de ușoară, care nu i-a pus viața în pericol.

Touși, acesta nu a scăpat ieftin după infecția cu coronavirus. Prezentatorul TV se plânge că după experiența COVID-19 a rămas cu sechele destul de supărătoare, care îi dau mari bătăi de cap.

De altfel, în urmă cu doar o săptămână, acesta și-a băgat fanii de pe rețelele de socializare în sperieți cu un filmuleț în care era consultat de medicul de pe ambulanță. Atunci, Liviu Vârciu nu a dezvăluit motivul pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor, însă, acum totul pare mult mai limpede. În urmă cu doar câteva ore, prezentatorul TV a anunțat la o emisiune faptul că nu se simte bine, iar asta se datorează bolii COVID-19, prin care a trecut în urmă cu ceva timp.

Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu: „ La plămâni au ramans niște punctulete mici după ce am fost infectat”

Înainte de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2, Liviu Vârciu spune că își făcuse un set de analize de rutină, iar totul arăta extrem de bine.

La scurt timp, acesta s-a îmbolnăvit de COVID-19, iar după ce s-a vindecat a trecut, din nou, pragul medicului pentru noi controale și analize.

Ei bine, de această dată lucrurile au stat total diferit. Prezentatorul TV spune că a rămas cu niște probleme de sănătate în urma infecției cu coronavirus, ba chiar și la momentul actual se simte slăbit și vrea o pauză pentru a se reface.

„Toate analizele pe care le am făcut înainte de Covid-19, le am făcut și după si totul a fost triplu. La ficat am avut probleme, mi au dat sa iau niște pastile. La plămâni au ramans niște punctulete mici după ce am fost infectat.

De doua zile nu am forță deloc. Ma simt rau. Nu am covid ca m-am testat. Este negativ. Însă mă simt slăbit. Vreau să iau o pauză așa, să mă mai odihnesc și să îmi revin", a explicat Liviu Vârciu la o emisiune TV.