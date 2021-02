Liviu Vârciu, din nou pieton! Cum a rămas celebrul actor fără permis de conducere: „O să fac ceva pe sistem nervos”

In articol:

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți artiit din showbiz-ul românesc. Începutul lui 2021 a avenit cu multe probleme la pachet pentru celebrul actor. El le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe Instagram că a fost urmărit numai de probleme în ultima perioadă. Prima dată, în timp ce se afla pe pârtie, cântărețul și-a pierdut cheile de la mașină și a apelat la prietenii săi virtuali pentru ajutor.

Ghinionul nu s-a oprit aici, la puțin timp după ce și-a pierdut cheile mașinii, el a rămas și fără permisul de conducere.

Liviu Vârciu a dezvăluit pe rețelele de socializare că motivul pentru care i-a fost luat permisul a fost faptul că avea ITP-ul mașinii expirat. Astfel, agenții de poliție nu au avut de ales și i-au oprit talonul, spre nemulțumirea actorului.

„Știți că am pierdut cheia, am pierdut și talonul. Mi l-au luat. Cică ITP expirat, știți că nu vine niciodată una singură (n.r o problemă), mi-au luat talonul. Aia e, mergem înainte”, a dezvăluit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Liviu Vârciu a rămas fără permis de conducere! Ce a pățit celebrul artist [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, vacanță cu peripeții: „Să nu credeți că e vreun scenariu”

Toate eceste evenimente neplăcute ar fi avut loc în timp ce Liviu Vârciu se

afla în Suceava, într-o vacanță alături cu iubita lui. Ceea ce ar fi trebuie să însemne câteva zile de relaxare s-a transformat în momente de coșamr și stres pentru celebrul cântăreț. El le-a mărturisit urmăritorilor săi de pe Instagram că este pe punctul de a face ceva pe sistem nervos din cauza problemelor cu care s-a confruntat.

Citeste si: Bucurie mare pentru Liviu Vârciu! Familia lui s-a mărit. Toată lumea a rămas surprinsă la aflarea veștii

„Fraților, am ajuns la Suceava, într-o mini-vacanță și nu glumesc, absolut nimic. Să nu credeți că e vreun scenariu. Mi-au luat permisul. O să fac ceva pe sistem nervos. Am rămas fără cheie, fără talon, acum am rămas și fără permis”, a adăugat actorul, la secțiunea de stories de pe Instagram.