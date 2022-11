Liviu Vârciu i-a dat de gol pe cei trei chefi! A intrat peste ei la filmările următorului sezon și a publicat imagini inedite de acolo

In articol:

Prezentatorul TV le-a făcut o surpriză celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Vedeta s-a întâlnit cu Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, unii dintre cei mai cunoscuți maeștrii bucătari din țara noastră.

Aceștia filmează deja pentru următorul sezon al show-ului culinar, însă se pare că au rămas fără energie.

Citește și: Afacerea cu care Anda Călin vrea să dea lovitura. Iubita lui Liviu Vârciu a investit 50.000 de euro pentru a-și vedea visul cu ochii: "Voi sta acolo în fiecare zi și mă voi ocupa personal"

Ce detaliu au observat fanii la cei trei chefi

Toată lumea știe că cei trei chefi sunt mentori și conducătorii echipelor pe care și le formează în cadrul emisiunii din care fac parte de câțiva ani de zile.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Platoul pe care aceștia filmează se află la mică distanță de cel pe care se desfășoară emisiunea pe care o realizează Liviu Vârciu, așa că vedeta a decis să

le facă o scurtă vizită și a imortalizat întregul moment. Numai că prezentatorul TV nu și-a dat seama și că a publicat, fără să-și dea seama, imagini inedite din culisele sezonului 11 al show-ului culinar.

Când a ajuns în culise, fanii au observat că uniformele pe care le purtau Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu aveau pe ele cele unele culori ale următorului sezon, cu numărul 11.

Vedeta i-a luat pe fanii săi prin surprindere în momentul în care a postat câteva imagini cu cei trei chefi. [Sursa foto: Instagram]

Dacă acum, în cadrul sezonului care se difuzează în această perioadă, cele trei nuanțe definitorii sunt auriu, argintiu și bronz, în următorul sezon echipele vor fi patronate de roșu și negru. Cea de-a treia culoare nu a fost momentan descoperită, pentru că Florin Dumitrescu nu era îmbrăcat cu tunica de bucătar.

Și Liviu Vârciu a avut parte de o surpriză, însă neplăcută, pe care le-a împărtășit-o amuzat și fanilor săi.

Liviu Vârciu: „Vezi, ăsta dacă-i mai tânăr(Florin Dumitrescu) are mai multă energie, dar bătrânii ăștia doi, terminați. Uite, ăsta(Sorin Bontea) sforăie în ghete. Ce faci, te-ai trezit? Au muncit... Uite și pe ăla(Cătălin Scărlătescu). Nu-i normal. Nu știu dacă colegii noștri știu, afară plouă, cred că ninge. Și am venit și eu la prietenii mei am zis să mănânc ceva. Și cum am venit, ia uitați.”

Sorin Bontea: „I-am zis: Liviu, te rog frumos, dacă găsești pe undeva niște chiftele calde, să ne trimiți și nouă.”

Liviu Vârciu: „Eu, să le trimit mâncare chefilor. Nu, că vine sfârșitul lumii.”, a fost dialogul dintre cele două vedete.

Citește și: Motivul real pentru care Anda Călin și Liviu Vârciu nu au ajuns până acum în fața altarului! Iubita prezentatorului TV a făcut totul public