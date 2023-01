Liviu Vârciu, imagini adorabile cu fiul lui de doi ani. Matei îi calcă deja pe urme tatălui său: „Este artistul nostru”

In articol:

Liviu Vârciu are din plin cu ce se mândri în plan personal. Până la vârsta de 41 de ani a devenit tată de 3 ori, având două fete, pe Carmina, din prima căsătorie, și pe Anastasia, în vârstă de 5 ani, dar și un fiu, mezinul familiei, Matei, în vârstă de doar doi ani.

Prezentatorul TV petrece timp de calitate alături de copiii și soția lui ori de câte ori are ocazia, iar weekendul este dedicat familiei și distracției alături de cei mici. Cu doar câteva ore în urmă, actorul a postat în mediul online o serie de imagini adorabile cu cei mici, în momentul în care Matei a arătat tuturor că ușor, dar sigur, calcă pe urmele tatălui său în ceea ce privește muzica.

Liviu Vârciu este un tătic responsabil, implicat pe deplin în viața de familie, care profită de orice moment alături de copiii lui. Aseară și-a încântat fanii cu un program artistic pus în scenă chiar de fiul lui, la orga de jucărie.

Liviu Vârciu, mândru de copiii lui

Întreg spectacolul a fost susținut inclusiv de micuța Anastasia, care a dansat pe muzica pe care fratele său a cântat-o, chiar dacă s-a opus spre final.

„La club acum, avem un artist celebru. Să dansăm toți. Este artistul nostru și cântă gratis. Gata, acum la somn și hai să stăm liniștiți”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Cum își câștigă banii Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu?

Carmina nu mai este demult un copil, iar acum, la vârsta de 20 de ani, își dorește să reușească să se întrețină de una singură, fără ajutorul părinților ei. Muncește din greu și se implică în diferite activități care îi aduc bani frumoși, mai cu seamă în mediul online, însă își dorește ca, în scurt timp, să ajungă în punctul în care să se întrețină de una singură.

„A fost un pic dificil la început, că nu mai era nimeni, eram singură. În ceea ce privește bănuții, mai am și ajutorul lor momentan, deși din toate puterile și răsputerile mele vreau să închei capitolul ăsta. De când am venit la București și tata m-a ajutat, dar și mama foarte mult. Dar îmi mai câștig și banii mei. Încet, încet, sper să fiu cât mai repede pe picioarele mele.

Banii vin de pe partea de online, pentru că pe asta m-am axat în ultimul timp și lucrez în același timp la Ana Roman Brand, la atelierul Anei Roman. Sunt un ajutor pentru ea acolo la birou, mă mai ocup de pagina de Instagram. Mă implic în toate necesitățile pe care le are.

Parțial poate că prin intermediul Andei am ajuns să merg la Ana Roman. Mi-e tata mi-a recomandat-o pentru că probabil știa de la Anda că are nevoie de o fată ca ajutor acolo. Eu oricum o știam pe Ana de foarte mult timp”, a spus Carmina Vârciu, pentru Fanatik.