Liviu Vârciu, reacție nervoasă după ce a ieșit în pierdere după botezul fiului său: „Am rămas dator! Zgârciților!”

In articol:

Liviu Vârciu și Anda Călin au organizat un botez de vis în cinstea băiețelului lor, în luna septembrie a acestui an. Petrecerea a fost una la care au participat cei mai apropiați oameni din viața cuplului. Aproximativ 300 de persoane au fost inivtate la una dintre cele mai importante zile din viața celor doi.

Petrecerea a avut loc la un restaurant de lux din zona Otopeni.

Mai în glumă sau mai în serios, Liviu Vârciu susține că a ieșit în pierdere după petrecerea organizată în cinstea băiețelului său, Matei Liviu.

„Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât!”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit un post de televiziune.

Citeste si: Anda Călin, reacție dură la adresa Oliviei Steer! Iubita lui Liviu Vârciu a pus-o la zid: „Avem astfel de „doamne” care...”

Citeste si: Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament- bzi.ro

Mai mult decât atât, Liviu Vârciu a și rămas dator după botez.

El a mărturisit că a scos bani mulți din portofel pentru a organizat acest moment special din viața fiului său. Doar focurile de artificii de la botez ar fi costat 5.000 de euro, iar darul ar fi început de la 300 de euro.

„Eu nu sunt unul dintre artiștii ăia care fac botezul gratis, să fie clar! Eu am scos bănuții din buzunar pentru băiatul meu!”, a mai spus celebrul cântăreț.

Liviu Vârciu și Anda Călin [Sursa foto: Instagram]

EXCLUSIV Anda Călin, despre zvonul că organizează atât nuntă, cât și botez

În presă a apărut și informația că Anda Călin și Liviu Vârciu vor petrece atât în cinstea băiețelului, dar vor sărbători și căsătoria lor. Iubita artistului a infirmat zvonurile și spune că evenimentul este dedicat doar băiețelului lor.

„Nu este adevărat. Așa cum am scris și pe invitații, lumea este așteptată la botez, nu la căsătorie. Va fi o petrecere cu peste 200 de invitați și se va desfășura într-un cunoscut local din București. Nu m-am hotărât cu ce mă voi îmbrăca, voi purta sigur o rochie. Atmosfera la petrecere va fi întreținută de Jean de la Craiova, Bella Santiago. Taraful Cleante, Ionut Galani, Mircea Cazan. Vor fi alături de noi rudele și prietenii. Voi enumera doar câțiva dintre invitați: Pepe, Raluka, Andrei Ștefănescu, Oana Roman, Aurelian Temișan, Alina Pușcaș, Lora, Andreea Bănică. Va fi o seară cu surprize, chiar și la tort va fi un moment pregătit pentru invitați", a declarat Anda Călin în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.