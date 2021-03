Liviu Vârciu și-a pierdut o persoană extrem de dragă! Puțini știau acest lucru despre artist: "Regret că nu am stat mai mult..."

In articol:

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Pe lângă o carieră de succes, cântărețul are și o familie extrem de frumoasă. Alături de Anda Călin are o fetiță și un băiețel, iar dintr-o căsătorie anterioară are încă o fată. Totuși, puțini cunosc acest detaliu despre viața prezentatorului de televiziune.

Drama neștiută a lui Liviu Vârciu

Liviu Vârciu este mereu cu zâmbetul pe buze, dar puțini oameni știu că prezentatorul are o mare durere în suflet. În urmă cu aproximativ 12 ani, artistul a pierdut o persoană extrem de importantă din viața lui.

Mai exact, actorul a avut un frate, Ionuț Vârciu, care a murit la vârsta de 30 de ani. Fratele lui Liviu Vârciu s-a stins din viață în urma unui accident de mașină, în localitatea Ovidiu. Acesta se afla la volanul mașinii, moment în care a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. Tragedia l-a schimbat extrem de mult pe Liviu și cu durere în suflet a vorbit despre faptul că regretă că nu a petrecut mai mult timp cu fratele lui.

„Regretul meu cel mai mare este că nu mi-am ajutat mai mult părinții, când trebuia, când eram în L.A și puteam. Și regret că nu am stat mai mult cu frate-miu”, a spus Liviu Vârciu, în urmă cu mai mult timp, potrivit Viva.

Liviu Vârciu, infectat cu COVID-19

Liviu Vârciu le-a mărturisit fanilor că este bolnav de coronavirus, în urmă cu mai bine de două luni.

În stilul său caracteristic, el a început să glumească despre întreaga situație, mai ales că s-a infectat în prag de sărbători.

„Crăciun fericit dragilor să fiți sănătoși că e cel mai important și dacă vine Moș Crăciun la voi și-l vedeți să-i spuneți să nu vină la mine.

Sunt izolat! Da, l-am luat! Trebuie să știi când să faci Covid, nu așa. L-am luat fix de Crăciun”, a dezvăluit Liviu Vârciu.