Liviu Vârciu, șocat de prețurile de pe litoralul românesc. Prezentatorul a achitat o notă de plată care i-a golit portofelul: ”Cât am înjurat”

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai carismatici prezentatori de la noi, cu o carieră impresionantă în spate. De când a apărut în lumina reflectoarelor, fostul soț al Adelinei Pestrițu a bifat mai multe meserii. A ajuns de la cântăreț, la actor și prezentator, timp în care și-a adunat și o adevărată avere.

Acum, ajuns la 41 de ani, Liviu Vârciu duce o viață la care mulți pot doar visa. Are o vilă ce se învârte după soare, mașini de lux, iar banii din cont îi permit să își satisfacă toate poftele.

Liviu Vârciu a sărăcit după ce a luat masa la malul mării

Însă, chiar și așa, fără grija banilor, Liviu Vârciu se vrea a fi cumpătat și deloc mâna largă. Doar că, de data aceasta, poftele culinare l-au făcut să recurgă la cea mai mare aroganță a sa. În cadrul unei emisiuni TV, artistul a mărturisit că recent a dat o avere pe o masa luată la malul mării.

Celebrul prezentator spune că a ajuns la Constanța alături de câteva persoane dragi lui, iar ceea ce a văzut la un restaurant l-a trimis cu gândul la preparatele alese făcute de

celebrul Nusr Et. Motiv pentru care, conștient că prețul este unul ridicat, a făcut o comandă moderată.

Însă, la final, deși se aștepta la o notă de plată consistentă, estimările sale au fost cu mult întrecute, totalul ajungând aproape de pragul de 2.000 de lei.

Șocat și nervos, Liviu Vârciu a achitat nota, dar și-a promis, spune el, că nu mai are de gând să calce pe litoralul românesc niciodată, prețurile fiind cu mult mai ridicate decât cele de peste hotare.

„Cât am înjurat, nu vreau să zic unde am fost. Am fost la Constanța, era unul cu un grătar în față, cu niște vită. De vita japoneză știam că nu ai cum să te apropi că e scumpă. I-am zis să ne taie și nouă, eram șase persoane. Eu cu finii mei și niște prieteni. I-am spus să ne taie și nouă, au fost șase porții. M-am gândit cât să coste, că era 45 lei//100 de grame. 19 milioane am dat, vă dau cuvântul meu de onoare. Am nota de plată”, a povestit Liviu Vârciu la TV.