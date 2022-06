Liviu Vârciu, un tătic mândru. Nu-și mai încape în piele de fericire: "Poimâine se mărită"

In articol:

Liviu Vârciu și-a luat prin surprindere fanii cu o nouă fotografie, de data aceasta alături de Anda Călin și fiica lui cea mică. Vizibil emoționat, prezentatorul TV a ținut să împărtășească cu cei de acasă un moment important din viața Anastasiei.

Fetița a terminat recent grădinița, iar de anul viitor va merge la școală.

Liviu Vârciu: "Mâine la facultate și poimâine se mărită!"

Liviu Vârciu este un tătic mândru și fericit. Anastasia, fiica lui cea mică, a reușit să-l emoționeze puternic în ultima ei zi de grădiniță. Îmbrăcată în robă și cu toca pe cap, micuța l-a făcut pe prezentatorul TV să realizeze cât de repede trece, de fapt, timpul. Dovada stă și în mesajul pe care partenerul Andei Călin l-a postat în mediul online, în dreptul imaginii care a strâns mii de aprecieri: "Astăzi fata mea a terminat grădinița! Mâine la facultate și poimâine se mărită!", a scris Liviu Vârciu, pe contul personal de Instagram.

Liviu Vârciu și Anda Călin, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, despre cum l-a schimbat rolul de tată

Liviu Vârciu a devenit pentru prima oară tată la 20 de ani.

La acea vreme, însă, prezentatorul TV nu s-a putut bucura în totalitate de clipele petrecute alături de fiica lui, Carmina, căci fata a locuit cu mama ei, după ce părinții s-au despărțit. Timpul a trecut, iar actorul a decis să-și mărească familia, atunci când a cunoscut-o pe Anda Călin. Frumoasa șatenă i-a dăruit o fetiță și un băiețel, care îi seamănă leit.

Invitat într-o emisiune TV, Liviu Vârciu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată, dar și ce sentimente îl încearcă atunci când își stânge copiii în brațe: "Sentimentul pe care eu l-am trăit... Eu nu am simțit în viața mea iubirea asta. Cu fii-mea cea mare a fost mai complicat, nu am stat mereu bot în bot cu ea. O iubesc, e viața mea, e sufletul meu, pentru că a fost primul meu copil, eu eram un copil, aveam 20 de ani când am făcut-o. Dar cu cea mijlocie, cu Anastasia...Doamne, nu se poate așa ceva, mă ia de la stomac, știe exact ce „butoane” să apese. Sunt alte trăiri. Sentimentul pe care îl am față de copii e ceva...", a mărturisit Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni TV.