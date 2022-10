Liz Truss a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii. Cine ar putea fi ales noul premier

In articol:

Liz Truss a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii. Țara se află într-un moment critic după ce femeia a renunțat la funcția de prim-ministru, după doar 45 de zile de mandat.

Decizia nu este deloc bine privită de către statul britanic, mai ales în momentele de maximă intensitate în care se află acum. Citește mai multe detalii.

Liz Truss a demisionat după doar 45 de zile de mandat în funcția de premier, chiar în timpul unui declarații susținute în fața presei. Conform acesteia, decizia a venit în urma mai multor motive care o copleșeau pe femeie.

„Am fost aleasă de Partidul Conservator cu un mandat pentru a schimba acest lucru. Am livrat proiectul privind facturile la energie și reducerea asigurărilor naționale. Am stabilit o viziune pentru o economie cu taxe reduse, care să aibă o creștere ridicată și care să profite de libertățile Brexitului. Recunosc totuși, având în vedere situația, că nu pot îndeplini mandatul pentru care am fost aleasă de Partidul Conservator. Prin urmare, am vorbit cu Majestatea Sa Regele pentru a-l anunța că îmi dau demisia din funcția de lider al Partidului Conservator”, sunt cuvintele premierului din declarația de presă.

Liz Truss a demisionat după 45 de zile de mandat [Sursa foto: Facebook Liz Truss]

La începutul declarației de presă, fostul premier a menționat că a intrat în funcție într-un moment de instabilitate economică și internațională, fiind două dintre motivele pentru care a renunțat la post. Țara se confruntă cu o rată sporită de inflație și deprecierea bancnotei.

Cine va fi noul premier al Marii Britanii

În discursul său, Truss a anunțat că Partidul Conservator va organiza alegeri anticipate pentru a veni altcineva în locul ei. Așadar, până pe 28 octombrie, președintele Comitetului 1922, Graham Brady, trebuie să aleagă un nou premier.

Alegerile se vor finaliza până vinerea viitoare, cu două zile înaintea prezentării programului economic pe termen mediu al guvernului britanic. Deși își propune să fie desemnat în funcție un alt premier în opt zile, procesul în care Liz Truss a fost desemnată, a venit la două luni după demisia lui Boris Johnson.

Conform publicației The Times, Boris Johnson s-ar putea să candideze din nou, împreună cu Jeremy Hunt, ministrul de Finanțe.

surse: biziday.ro, economica.net