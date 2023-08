Liza Panait, mărturii dureroase despre divorțul de tatăl copiilor ei: “9 ani din viață pierduți” Cum merge căsnicia actuală

In articol:

Liza Panait este una dintre cele mai celebre și iubite creatoare de modă din România. Vedeta a declarat la emisiunea "În Oglindă", cu ochii in lacrimi, mai multe detalii despre viața ei, despre copilăria petrecută în casa bunicilor, despre momentul în care a trebuit să plece la Roșiorii de Vede, iar mai apoi la București, locul unde face cunoștință cu succesul și cu soțul care avea să-i dea cea

mai grea lecție de viață. Problemele cu alcoolul au făcut-o pe Liza Panait să divorțeze și să aleagă să-și crească singură cei doi copii. Viața avea, însă, să-i surâdă atunci când se aștepta cel mai puțin. L-a întâlnit pe bărbatul care i-a readus în viață speranța și iubirea.

Liza Panait, motivul pentru care a divorțat de primul soț

Liza Panait are o carieră de succes, dar ascunde în spate o viață grea, plină de încercări. Aceasta afirmă că cele mai de preț lucruri care i s-au întâmplat sunt copiii ei. Liza Panait a povestit și despre divorțul de tatăl copiilor ei și prin ce a trecut în acea perioadă.

"Fosta căsnicie a fost un hop din care am învățat foarte multe. Am doi copii de care sunt mândră. În afară de copii nu consider altceva bun în viața mea. Am stat 9 ani căsătoriți, dacă nu aveam copiii erau 9 ani pierduți. Am vrut să plec, nu am mai putut sta în căsnicia cu el. Când nu te înțelegi cu cineva, trebuie să pleci. Mi-a trebuit o forță să stau.", a declarat Liza Panait.

Liza Panait, totul despre întâlnirea cu actualul soț

Liza Panait a descoperit adevărata fericire în cuplu, atunci când l-a întâlnit pe actualul soț. Aceasta a povestit cum s-au cunoscut și ce i-a dat încredere să o ia de la zero din punct de vedere sentimental. A descris pe ce se bazează relația lor și cum a evoluat de-a lungul timpului.

"Eram la o petrecere cu o prietenă, el era divorțat. De atunci am rămas împreună. Am avut amândoi probleme de încredere, dar am avut timp să ne cunoaștem, nu mai eram așa tineri să ne amăgim, a venit de la sine. E o relație care s-a sudatfoarte bine pe termen lung, cu multă iubire, prețuire, respect, devotament, am adunat tot ce a fost bun.", a mărturisit Liza Panait, în cadrul emisiunii prezentate de Mihai Ghiță, "În Oglindă".

