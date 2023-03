Αlkistis Protopsalti revine în România. Vocea de Aur a Greciei va susține un concert în Capitală

In articol:

Αlkistis Protopsalti este o prezență importantă în industria muzicii având o carieră fulminantă de aproape 5 decenii. Artista a susținut sute de concerte în toată lumea și se bucură de aprecierea publicului.

Cântăreața a cochetat și cu lumea politică, întrucât, pentru o scurtă perioadă de timp, a ocupat funcția de Secretar de Stat în Ministerul Turismului în Grecia.

Αlkistis Protopsalti nu se află pentru prima oară în România, a mai susținut un concert în iulie 2013 în cadrul unui festival. Anul acesta, Vocea de Aur a Greciei a organizat un turneu național, iar pe lista țărilor vizitate se află destinații precum Londra, Bruxelles, New York, Chicago, Baltimore sau Boston. În România va ajunge pe data de 30 martie, iar intrarea se face prin dovada unui bilet achiziționat online, prețurile începând cu 180 de lei.

Αlkistis Protopsalti un artist important pe scenele lumii

Αlkistis Protopsalti are o carieră impresionantă în industria muzicii, fiind apreciată la nivel mondial. Vocea de Aur a Greciei a lansat 28 de albume, a colaborat cu unii dintre cei mai importanți artiști și orchestre, precum Orchestra Simfonică din Praga, Boston Pops, Goran Bregović, Mario Reyes (Gypsy Kings) sau Tito Puente.

Artista se mândrește cu un timbru puternic și interpretare expresivă, dezvoltându-și un stil muzical unic cu influențe pop-rock actuale, dar a și experimentat multe alte genuri, dovadă făcând coveruri precum Ola Auta Pou Fovamai (Nickelback

– How you remind me) sau Pame Havai (Tanya Stephens – It’s a Pity).

Vocea de Aur a Greciei a cântat la Ceremonia de Închidere a Jocurilor Olimpice din 2004 de la Atena, precum și la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Naționale Special Olympics din același oraș, în 2011. Mai mult decât atât, cântăreața a performat pe unele dintre cele mai faimoase săli de spectacol din lume, incluzând iconicele Radio City Music Hall și Muzeul Metropolitan din New York sau spectaculosul Oraș Interzis din Beijing.

Vocea de Aur a Greciei s-a implicat în politică

Celebritatea sa a propulsat-o și în lumea politică, artista ocupând o funcție importantă a statului, aceea de Secretar de Stat în Ministerul Turismului, în timpul mandatului primei femei Prim-Ministru din istoria țării, Vassiliki Thanou. Cu toate acestea, cântăreața a ocupat funcția o perioadă scurtă de timp, întrucât marea sa pasiune a rămas muzica, politica nefiind ceva de luat în calcul pe termen lung.

