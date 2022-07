Locul din România unde există o biserică care se deschide singură. Cum arată lăcașul de cult care i-a uimit pe vizitatori

In articol:

În județul Satu Mare, între orașul Carei și localitatea Petrești se află o biserică a cărei povești îți taie răsuflarea. Biserica care se deschide singură ar fi cunoscută drept făcătoare de minuni, iar în fiecare an, de Sfânta Maria, la miezul nopții, ușa bisericii s-ar

deschide singură.

Ziua de Sfânta Maria ar fi și singura dată din an când aici se ține o slujbă, iar credincioșii vin an de an în pelerinaj, se roagă și speră la o minunate. Localnicii au explicat povestea lăcașului de cult și ce s-a întâmplat cu satul care înconjura, cândva, biserica.

Locul din România unde există o biserică ce se deschide singură

În apropiere de Carei, în câmp și aproape imposibil de observat din cauza culturilor de grâu și rapiță de ascunde o biserică. Lăcașul de cult este unul mic, iar aici oamenii pot veni o singură dată pe an.

Citeste si: Zarurile au fost aruncate pentru trei zodii! Cine sunt nativii care vor regreta decizii destul de importante. Horoscop complet 22 iulie 2022

Biserica făcătoare de minuni se află între orașul Carei și localitatea Petrești, în județul Satu Mare. Mai exact, la o distanță de aproximativ 620 de kilometri de București, 170 de kilometri de Cluj și la puțin peste 270 de kilometri de Timișoara.

Nu există drum de acces de la șoseaua națională până la biserică, iar turiștii își lasă adesea mașinile la drum și admiră lăcașul de cult de la distanță.

Aici, oamenii se aducă în singura zi din an în care se ține o slujbă.

Biserica care se deschide singură [Sursa foto: Captură YouTube / Din Dronă]

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Povestea bisericii care se deschide singură

Biserica din apropiere de Carei este considerată ca fiind una făcătoare de minuni, iar oamenii vin aici în pelerinaj în unică zi în care este deschisă. Se spune că porțile lăcașului de cult se deschid singure, la miezul nopții, în noaptea de Sfânta Maria.

Citeste si: Cine este soţul Dianei Șoșoacă și ce avere are Silvestru Șoșoacă

Ușile se deschid singure, fără cheie și fără ca cineva să apese clanța sau să împingă. În această zi vin și credincioși din toată țara să se roage.

Biserica este un simplă, așezată în mijlocul câmpului, iar în jurul ei se află pomi și în fața ei o cruce. Lăcașul de cult are o poveste impresionantă. În trecut, în proximitatea acesteia a fost un sat, însă acesta a dispărut la un cutremur. Lăcașul de cult a rămas în picioare și astăzi!

Legenda bisericii care se deschide singură a fost transmisă din neam în neam de către șvabii de lângă Carei. Aceștia își amintesc de povestea locului și de cele întâmplate în jurul bisericii care astăzi uimește România.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de RAUL| Travel| Video| Photo (@rauldumitruv)

;

În secolul al 17-lea a avut loc un cutremur, iar în urma lui satul înfloritor din jurul bisericii a fost distrus. Singura construcție ce a rămas în picioare după cutremur a fost această biserică, iar ulterior a devenit loc de pelerinaj.

„Sunt lucruri inexplicabile, pe care nici știința nu le poate explica! Și-atunci vine credința!”, s pune părintele Turtureanu, pentru Știrile Kanal D.

Cine închide biserica de lângă Carei

De-a lungul timpului, mii de turiști au trecut pe la biserica făcătoare de minuni dintre Carei și Petrești. Odată ce aceasta se deschide în timpul nopții de Sfânta Maria, oamenii pot intra înauntru și o pot vizita.

Porțile lăcașului de cult se închid tot singure, la miezul nopții, odată ce trece această sărbătoare.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!