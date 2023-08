Locul în care Adda și Cătălin Rizea și-au dus copilul, pentru prima oară! Fiul lor a avut o reacție neașteptată: „Când mai venim?”

In articol:

Adda și Cătălin Rizea au sărbătorit, în urmă cu câteva luni, 7 ani de căsnicie. Cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz și au o familie împlinită, alături de fiul lor, Alexandru, în vârstă de 7 ani. Adda și Cătălin sunt renumiți pentru modul simțul umorului de care au dat dovadă în emisiunile în care au apărut împreună, iar glumele lor i-au făcut pe telespectatori să îi îndrăgească rapid.

După multe luni de muncă, Adda fiind extrem de ocupată cu proiectele artistice, iar soțul ei cu aparițiile sale televizate din ultimul timp, cei doi soți au decis să ia o pauză și să plece într-o vacanță, în Grecia. Pe rețelele de socializare, Cătălin Rizea le-a povestit fanilor săi că el și Adda și-au dus fiul, pentru prima dată, într-o țară străină. Micuțul Alexandru a fost foarte entuziasmat de călătorie și chiar le-a spus părinților săi că abia așteaptă să se întoarcă în locurile pe care le-au vizitat împreună.

„Las aici o mica parte din prima vacanta cu Alexutu in alta tara. Am ales Grecia pentru ca noua ne place mult. Mancarea fabuloasa, apa limpede, plaje superbe. Peisaje…nu mai zic. A zis: “ Tati, cand mai venim?”. Deci, i-a placut maxim. Copil fericit- parinti fericiti”, a povestit Cătălin Rizea pe pagina lui de Instagram.

Adda și Cătălin au plecat în vacanță în Grecia, alături de fiul lor [Sursa foto: Instagram]

Adda se luptă cu o boală nemiloasă

De ceva timp, celebra cântăreață se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Adda mărturisea, în urmă cu mai bine de un an, că a fost diagnosticată cu boala Lyme. Artista s-a luptat luni de zile cu această problemă, timp în care și-a schimbat complet modul de viață.

Însă, deși s-a declarat mereu puternică și a sperat întotdeauna că va învinge boala, Adda a recunoscut, acum câteva zile, că încă are dureri insuportabile, iar uneori nici nu se poate mișca.

„Ai zile, luni bune, ani buni și apoi poate reveni oricând. Tot timpul stai pe nisipuri mișcătoare și trebuie să înveți să trăiești fără frică.(...) Să te bucuri de viață, în timp ce știi că există probabilitatea să pici oricând. Sunt cazuri de oameni care stăteau liniștiți la masă și brusc au paralizat de la gât în jos. Eu am luat cinci luni peste 30 de pastile pe zi.(...) Am 59 de injecții făcute, mai am 21. Uneori simt că nu mai pot pentru că sunt foarte dureroase, dar merg înainte sperând că omoară toate spirochetele de Borrelia. Am 31 de ani și am artrită Lyme. Uneori, abia mă pot mișca din cauza durererilor. Mi se blochează mușchii. Uneori am 0 rezistență la efort, dar merg înainte pentru că mă simt mult mai bine și sper, dacă e să rămân cu sechele, să fie cât mai puține”, a mărturisit Adda pe InstaStory.