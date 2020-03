Marți, Lola a scăpat de eliminare și la cel de al doilea Consiliu în care a fost nominalizată, astfel că, va mai rămâne în Republica Dominicană încă o săptămână! Cu toate acestea, războinica a fost extrem de supărată în momentul în care a aflat votul publicului, cel care a trimis-o acasă pe Adriana, întrucât, după spusele sale, ea își dorea să iasă din competiție.

"Fericiți?!", a țipat Lola Crudu la colegii ei, în clipa în care dan Cruceru a spus decizia telespectorilor. "Eu vreau acasă, Adriana, nu e corect să pleci!", au fost cuvintele pe care războinica i le-a adresat apoi prietenei sale din competiția Survivor România.

Adriana Popescu, la rândul ei, i-a adresat cuvinte frumoase războinicei, pe urmă, le-a mulțumit și colegilor săi, gâtuită de emoție și de regret. "Lola, îți mulțumesc pentru toate cuvintele și pentru susținerea ta. Tu ai fost singura din echipă care a vrut să îmi dea locul ei. Eu plec de aici cu capul sus, războinică, și sper ca Eva, fiica mea, să mă vadă acasă așa cum sunt eu, o mamă eroină, pentru că așa mă simt eu. Va doresc tuturor să aveți parte de ce am eu acasă, un copil deștept, frumos și să vă iubească așa cum mă iubește ea pe mine!", a spus Adriana la plecare.

Dacă în show-ul din Republica Dominicană, Lola are numai probleme cu echipa, în realitate, ea este o persoană caldă, special și extrem de iubitoare. ”Este cea mai fascinată persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Pe lângă faptul că este puternică, ea poate fi și sensibilă, cu un suflet enorm. Suntem împreună de un an și trei luni și simt că o iubesc dintotdeauna, este sufletul meu pereche”, a spus George, prietenul războinicei, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe facebook-ul WOWbiz.ro!

Pe de altă parte, George a mai făcut o dezvăluire șoc, în premieră la WOWbiz.ro, și anume că, foarte posibil… Lola de la Survivor România se logodește la întoarcea în țară! ”M-am gândit mult la acest lucru, de când ea este plecată! Îmi doresc să rămână cât mai mult acolo, dar aș vrea să o am alături de mine! Sunt sentimente care mă încearcă. Însă, mai am răbdare! Am văzut că o parte din ea își dorește să vină acasă, fiindcă îi este dor de mine și mă așteaptă să vin cu inelul la aeroport, dar mai are un cuvânt de spus în competiție”, a declarat bărbatul care vorbit puțin și despre bijuteria pe care i-o va pune iubitei sale pe deget. ”Deocamdată nu am cumpărat inelul, dar cu siguranță o voi face cât mai repede, pentru că atât eu, cât și Lola ne dorim același lucru. Noi avem o conexiune destul de bună la distanță și chiar m-am gândit la chestia asta fix în ziua în care i-am trimis un mesaj de la mine, exact atunci a câștigat proba de comunicare”, a comentat George la Ștafeta mixtă.