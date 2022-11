Logodnica lui Culiță Sterp a anunțat când își lansează afacerea! După o perioadă grea, le-a împărtășit tuturor vestea cea mare: „A fost un drum lung”

In articol:

Daniela Iliescu este logodnica celebrului cântăreț de muzică lăutărească, Culiță Sterp. Aceștia sunt logodiți și împreună au un băiețel, pe nume Milan. Daniela este foarte activă în mediul online și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

În data de 6 Noiembrie, logodnica lui Culiță Sterp și-a surprins fanii cu o veste importantă. Aceasta se pregătea pentru ultimele detalii în legătură cu brandul pe care îl va lansa curând.

Astăzi, Daniela Iliescu a anunțat data la care va lansa brandul. Afacerea aceasta înseamnă foarte mult pentru ea și a lucrat din greu pentru ca totul să fie perfect.

Daniela Iliescu se lansează în afaceri

Daniela Iliescu a anunțat, în data de 6 Noiembrie, pe pagina sa de Instagram că lucrează de un an și jumătate la visul ei și a reușit să îl materializeze alături de persoanele care o urmăresc.

„ Mă trec toate stările. Astăzi vreau să vă povestesc ceva la care și voi ați luat parte și ați contribuit la toate ideile mele fără să știți, bineînțeles. Este tot legat de viața de mamă, pentru că a venit pentru mine cu super multe lucruri frumoase, dar și cu provocări pentru că totul a fost nou.

Încerc zi de zi să îi ofer lui Milan o creștere cât mai frumoasă, o educație cât mai bună. Vreau să vă spun că, deși nu este vorba despre un copil, am un bebeluș așa de mic la care lucrez de mai bine de un an jumătate ”, a transmis Daniela Iliescu pe contul său de Instagram.

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Citește și: Iubita lui Culiță a dat vestea și toată lumea s-a bucurat pentru ea: „Am un bebeluș așa de mic...”. Daniela Iliescu se lansează în afaceri

În timpul sarcinii, Daniela Iliescu, a observat că sunt mult mai puține hăinuțe de băieți, decât cele de fete și asta a făcut-o să ia situația în mâini și să lucreze la o linie de haine unisex. De asemenea, logodnica lui Culiță Sterp nu a apreciat nici faptul că hainele din magazine sunt mult prea colorate și desenate cu fel și fel de personaje animate, așa că linia sa vestimentară a fost pregătită doar în culori neutre.

„ De multe ori mergeam în magazine și erau extrem de multe haine pentru fetițe, pentru băieți mai puține sau m-am mai lovit de faptul că hainele de copii sunt super colorate, cu foarte multe desene animate. Eu sunt de părere că hainele ar trebui să fie mai simple pentru copii, din materiale cât mai calitative.(...) Acum, în Noiembrie, o să lansăm un brand cu haine pentru copii, haine unisex, în culori cât mai neutre pe care le pot purta și fetițele și băieții și de asta sunt cea mai entuziasmată”, a mai adăugat logodnica lui Culiță Sterp.

Daniela Iliescu, Culiță Sterp și fiul lor, Milan [Sursa foto: Instagram]

Daniela Iliescu a dezvăluit data de lansare a brandului

Pe pagina sa de Instagram, blondina a anunțat că zilele următoare va lansa brandul la care a muncit foarte mult timp de un an și jumătate. Daniela Iliescu s-a dedicat acestui brand, încât a devenit parte din viața sa.

După o perioadă dificilă, Daniela Iliescu a reușit în sfârșit să își lanseze propriul brand. Logodnica lui Culiță Sterp a anunțat cu entuziasm că brandul său se va lansa în data de 24 Noiembrie, anul acesta.

Citește și: Logodnica lui Culiță Sterp, prima reacție după accidentul grav produs de artist: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine”

„ A fost un drum lung, de-a lungul căruia, pas cu pas am adăugat tot mai multă valoare acestui brand. Am testat și retestat, am căutat cele mai potrivite materiale pentru copilașii noștri și ne-am lăsat conduși de dragostea pentru ei. Azi, în sfârșit vrem să vă anunțăm cu mare bucurie, că joi, 24.11.2022, vom lansa brandul. E mai mult decât un brand, e o poveste frumoasă despre grijă, simplitate și dragoste pentru copiii noștri. Abia aștept să ne cunoaștem! ”, a transmis Daniela Iliescu pe Instastory.