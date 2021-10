Logodnicul Andei Adam, neînțelegeri cu fosta soție! De ce și-a chemat clujeanul fosta soție la tribunal? EXCLUSIV

In articol:

Yosif și Anda au mai multe lucruri în comun, printre care și faptul că amândoi sunt proaspăt divorțați. Dacă Anda Adam și-a anunțat despărțirea de Andrei la începutul acestui an, clujeanul a divorțat de Ioana la sfârșitul anului trecut.

Ce discuții a avut Yosif cu fosta soție?

Ioana și Yosif s-au căsătorit în 2017, la Geneva și s-au separat legal prin acordul părților. Din relația lor a rezultat o fetiță care în prezent locuiește cu mama ei.

Îmediat după divorț, între cei doi soți a existat și un mic scandal legat de faptul că Yosif și-ar fi dorit să plece în Elveția, la rudele lui, împreună cu fiica. Mama copilului nu și-a dat însă acordul pentru această deplasare, pe motiv că era pandemie și că la întoarcere, micuța ar fi urmat să rămână în carantină timp de 14 zile, petrecându-și practic restul de vacanță închisă în casă.

Cum discuția nu s-a soluționat amiabil, foștii soți au ajuns la tribunal. Magistrații au admis parțial cererea lui Yosif, în sensul că acesta a putut să-și petreacă o parte din vacanță cu cea mică, însă doar pe teritoriul României.

Anda Adam, cerută în căsătorie într-un loc de basm

De cealaltă parte și Anda Adam are o fiică pe nume Evelin, care are aproape 6 ani. Aceasta s-a născut din relația cântăreței cu fostul ei soț, Andrei Sorin Nicolescu. Artista nu a anunțat oficial divorțul de acesta, însă se pare că povestea lor de dragoste s-a încheiat la începutul acestui an.

Anda Adam a confirmat însă, în urmă cu câteva zile, că a acceptat cererea în căsătorie a lui Yosif.

”Mi-a pregătit o vacanță surpriză, unde mi-a făcut și o altă surpriză! Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboara zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie.

Yoisif a cerut-o de soție pe Anda Adam într-un loc de vis

A fost cred că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm de mult, el a vrut să îmi facă o surpriză, să mă ducă aici, în Cappadocia.

Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședintă foto, este foarte instagramabil locul”, a declarat Anda Adam pentru WOWbiz.ro.