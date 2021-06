Logodnicul Elenei Marin și Cucu, față în față. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Faimoasa în Consiliu: "E afectată pentru că e ironizată..."

In articol:

Mai mulți Faimoși au declarat faptul că Elena Marin ar fi exagerat în ceea ce privește situația din Consiliu, atunci când a avut nevoie de un medic pentru că îi curgea sânge din nas.

Cucu și Andrei, față în față. Au vorbit despre problemele Elenei Marin din competiție

Aceștia au adăugat că aceasta s-ar folosi de mici tehnici pentru a atrage și mai tare atenția publicului.

Unul dintre foștii concurenți care au spus aceste lucruri despre Faimoasă a fost Cucu. Invitat, astăzi, în platoul Teo Show, a vorbit despre subiectul momentului chiar cu logodnicul Elenei Marin.

Citeste si: Cucu, recent revenit de la „Survivor Romania”, a lansat piesa „N-ai bani pentru mine”!

Cucu: Oamenii au scos din context ce am spus eu pe story. Eu nu am spus că și-a provocat sângerarea, ci doar că a exagerat puțin. Nu am spus că s-a scormonit în nas pentru asta. Tot ce vreau să știe publicul e că nu am făcut asta ca să o defăimez și ca să nu o mai voteze. Efectiv mi s-a părut exagerată.

Logodnicul Elenei Marin[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Andrei: E extraordinar de greu pentru o femeie. În momentul în care ai anumiți colegi care de jumătate de an ți se adresează cu „Bă Elena”, e foarte greu. Elena nu este niciodată ofensivă, nu te atacă, nu te înțeapă. Problema asta o avem și acasă. Eu o felicit că stă singură. Ca femeie, decât să stai cu bărbați care ți se adresează așa, mai bine stai singură. Nimeni nu e perfect, eu sunt convins că și Elena dacă nu avea niște chestii, era mai ok. Eu i-am spus întotdeauna că e mai puternică decât știe.

Logodnicul Elenei Marin îi ia apărarea Faimoasei

Andrei i-a luat apărerea iubitei și susține că aceasta nu se preface în niciul fel. Este femeie și îi este greu, pe lângă faptul că este de la începutul competiției acolo. Ba chiar mai mult, este convins de faptul că înțepăturile dintre concurenți apar în momentul în care camerele sunt închise.

Cucu: Eu i-am tot zis, despre faza cu victimizarea: „Fii puțin mai puternică, pentru că pe tv se vede urât când îți schimbi tonalitatea când vorbești”. Se aruncă înțepături zilnic, ajungi în consiliu și refulezi.

Citeste si: Cucu, mesaj neașteptat pentru Elena Marin. Incredibil ce i-a putut spune Faimoasei: "A exagerat..."

Andrei: Sunt convins că atunci când nu sunt camere, sunt locuri sau momente când nu se filmează, iar concurenții știu asta. Atunci apar înțepături. În momentul în care sunt filmați: „Hai să o încurajăm”.

Andrei si Elena Marin[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cucu: Am înțeles-o pe Elena. pe de o parte, și o înțeleg, e de 5 luni acolo. Cred că cumulul de energie negativă din partea grupului a făcut-o să facă ce a făcut. E cea mai puternică de acolo. E foarte simplu să vezi de acasă lucrurile. Ei sunt exact ca niște copii care sunt lăsați singuri.

Andrei: E afectată pentru că e ironizată, imitată...așa cum am văzut mai devreme. Eu cred că Survivor îi transformă cumva în adolescenți. Ești într-o bulă și nu îți mai dai seama cum e să gândești rațional. Eu sunt extraordinar de mândru de Elena, e de 6 luni acolo și nu are răutăți.

Chiar și Teo a precizat la un moment dat faptul că Faimoasa a simțit că îi curge nasul și s-a întors cu spatele, din respect. În momentul în care s-a întors a relizat că îi curge sânge și a cerut ajutor.

Teo: Am câteva cunoștințe medicale și mă gândesc că femeia (n.r- Elena) a simțit că îi curge nasul și s-a întors, din respect, pentru că atunci când plângi îți curge nasul. Iar când s-a întors a văzut sânge și a cerut ajutor”