Logodnicul Faimoasei Elena Marin a răbufnit! ”Sunt curios când Sebastian va recunoaște că el este, de fapt, veriga slabă”

Deranjat la maximum de felul în care Elena Marin și Andreea Antonescu sunt puse la zid de Sebastian și de Zanni, logodnicul Faimoasei atrage atenția asupra comportamentului pe care aceștia îl au, de multe ori, total nejustificat din punctul lui de vedere.

”Sunt curios când Sebastian va recunoaște că el este, de fapt, veriga slabă. Văd că, până acum, a reușit să aducă un procentaj al eficienței de o treime, în schimb nu se ferește să îi atace pe toți cei din preajma lui... Echipa din care face parte el, în tabăra Faimoșilor, ignoră complet comportamentul lui și îi numesc pe ceilalți verigi slabe, dar uită că el nu a mai adus puncte de cel puțin o săptămână (se referă la perioada de până duminică de la Survivor România 2021). În schimb, ceea ce văd eu e că Sebastian face atmosferă, iar discursurile lui, deși articulate greu, indică că nu are respect față de nimeni...

Elena Marin si logodnicul ei, Andrei

Iar dacă, deja, Elena este o ”favorită” ale atacurilor lui, când am văzut cum se comportă cu Andreea Antonescu, o cântăreață totuși chiar cunoscută, și cum vorbește de ea, mi-am dat seama că, de fapt, el încearcă să își ascundă incapacitatea lui sportivă având o singura strategie: să arate paiul din ochiul vecinului ca să nu se vadă bârna din ochiul lui. Și, ca fapt divers, sunt curios dacă cei care susțin că sunt atât de corecți, cei din echipa lui, îl vor nominaliza atunci când se va pune problema... pentru că rezultatele lui sportive sunt, sincer, cele mai slabe din echipa Faimoșilor de la băieți”, ne-a spus, în exclusivitate, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Mai mult decât atât, consideră Andrei, logodnicul Elenei marin, comportamentul Faimosului este cu atât mai discutabil cu cât, susține el, este un comportament vizibil misogin. ”Ceea ce mi se pare grav și îngrijorător, la modul general, este ușurința cu care bărbații jignesc femeile. Am observat de nenumărate ori, la băieți, atitudine de superioritate, zeflemea, jigniri, înjurături, tot felul de forme de hărțuire, forme de impunere prin șmecherie din asta de 2 lei. Cu tot respectul, domnilor, sunteți la televizor, nu la colț de stradă. Pentru că, va spun sincer, nu am nimic cu el personal, dar de multe ori mă uit la Sebi și am impresia că singurul lucru care ii lipsește este o pungă de semințe”, a mai spus Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Andreea Antonescu e certata de Faimosi ca nu aduce puncte

Andreea Antonescu, indicată vinovată pentru pierderea mecuriulor de Faimoși

”Jocul de astăzi a fost distractiv, moralul echipei este unul foarte slab, deoarece toți din echipă sunt conștienți că o avem pe Andreea și putem pierde jocul fără probleme. Nu mai spune că nu ai venit aici pentru sport, Andreea, noi avem nevoie de punctele tale. Am o săptămână de când plec la joc supărat, pentru că știm ce se întâmplă pe traseu și o fată de la noi intră de o sută de ori și nu aduce niciun punct”, a spus fostul fotbalist din echipa Faimoșilor, chiar dacă, conform topurilor legate de Survivor România 2021 este ultimul din clasamentul băieților și al treilea cel mai slab jucător.

In urma cu ceva timp, Faimosii se bucurau alaturi de Elena Marin cand aceasta aducea puncte

Și, după ce a atacat-o pe Andreea Antonescu, Sebastian Chitoșcă nu a iertat-o nici pe Elena Marin, deși, sportiv vorbind, aceasta din urmă are aproape dublul eficienței fostului fotbalist. „Elena, ești în competiția asta doar pentru că sunt fete mai slabe din punct de vedere sportiv decât tine, că din punct de vedere social ești varză, ești nebună la cap? Ești cea mai îmbârligătoare, ești cea mai falsă, ești cea mai teatrală! Stai ca bătrânele alea de 80 de ani și asculți după copaci. Ne-ai terminat, m-am săturat să te văd”, i-a spus Sebastian Chitoșcă Elenei Marin.