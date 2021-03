Logodnicul Faimoasei Elena Marin, despre ”echipa” care o vrea dată afară pe dansatoare: ”S-a format un grup meschin”

In articol:

Și, explică bărbatul care se iubește cu Elena Marin, decizia de a o nominaliza pentru eliminarea de la Survivor România, este una care nu face deloc cinste celor care au făcut-o.

”Din păcate, am ajuns să trăim vremuri în care răutatea condamnă sensibilitatea și o etichetează că falsitate. Și, culmea, răutatea câștigă și mai mulți adepți, după cum vedem pe insulă. O spun fără perdea, s-a format un grup meschin pe insula Faimoșilor, lipsit de scrupule, în scop egoist. Este un grup format din porniri egoiste, iar momentul în care se vor atacă și între ei e iminent. Dar e treaba lor, pe mine mă interesează exclusiv binele Elenei. Și vă spun sincer, uneori îmi pare rău că Elena vrea să fie atât de bună, pentru că lucrul asta îi aduce de suferit. Privind obiectiv, atunci când au avut ocazia, Faimoșii trebuiau să îl elimine pe Sebi, pentru a reduce puterea grupului cu "creiere cenușii" (așa cum s-a exprimat Moroșanu), însă, repet, de pe canapea e ușor de comentat”, ne-a spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Mai mult decât atât, spune el, este deja un curent printre unii dintre Faimoși pentru a-I distruge Elenei Marin imaginea. ”Nu vreau să comentez spusele unui om care își face nevoile lângă colegi și care, din câte vedem, nu știe ce înseamnă respectul. Dar va pot spune doar atât: Elena este o fire extrem de sensibilă, un suflet de copil și un suflet lipsit de răutate. Elena nu poate plânge la comandă, din păcate. Concurenții care au ieșit au și confirmat firea ei. Am observat că sunt tot felul de acuze la adresa ei, menite să îi strice imaginea sau să o lovească unde o doare mai tare. Îi transmit forță și toată dragostea de care are nevoie și am încredere deplină în ea”, ne-a mai spus Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Elena Marin si Andrei se iubesc de ani buni

În altă ordine de idei, recunoaște Andrei, nominalizarea pentru eliminare a Faimoasei Elena Marin i-a produs sentimente contradictorii. ”Nominalizarea ei am primit-o cu mirare, dar va dezvălui că și cu o doză de bucurie. Pentru că visez la momentul în care se va întoarce. Totuși, știu că își dorește să lupte până la capăt, așa că o susțin și încerc să îmi stăpânesc dorul deși îmi este extrem de greu. Cel mai rău îmi pare că nu au câștigat proba de comunicare, pentru că știu cât ar fi însemnat pentru ea să audă mesajul meu, mai ales într-un moment atât de delicat. Elena nu și-a dorit niciodată o lupta cu cineva, nici pe insula, nici în viață de zi cu zi, pentru că așa e felul ei, e cea mai pacifistă persoană pe care o cunosc. Totuși, dacă lupta e inevitabilă, sper să iasă învingătoare bunătatea și bunul simț”, mai spune A ndrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Elena Marin și-a pus în cap unii Faimoși

”Sunt afectata, indurerata, ma simt pusa la zid, atat eu cat si familia mea si nu numai. Imi este greu, exact asa cum am zis. Nu m-am cerut acasa, numa cer acasa, dar asta nu inseaman ca nu ma afecteaza, ca nu imi este greu. Ma simt singura, nedreptatia si cred ca orice conflict si lucru pe care vrem sa il spunem ar trebui spus frumos, nu sa ne injuram de familie, de mama, de oameni care au trecut in nefiinta pentru ca nu e normal si nu e uman. Cu Zanni am avut discutia aprinsa ”, a explicat Elena Marin, iar Zanni a replicat imediat.

Elena Marin a aduc nenumarate victorii Faimosilor la Survivor Romania

” La inceput am spus ca sunt salbatic si sa ma distrez, nu ma asteptam sa ajuns sa fiu atat de salbatic. E legea junglei. Dar nu o sa accept sa fiu mancat de niste persoane care au un chip mai digerabil decat al meu, au o atitudine mai convingatoare pentru ca eu am un stil mai controversat. Nu eram sută la suta constient in ce ma bag. Imi cer scuze pentru tot ce am spus si ce am facut in aceasta emisiune, imi cer scuze pentru reactiile pe care le voi avea. Stiu ca atitudinea mea nu este acceptata asa usor. Ma lupt cu oricine pana la disperare”, a explicat Zanni conflictul cu Elena Marin din echipa Faimoșilor.

Cu toate acestea, Zanni nu este singurul dintre Faimoși care își dorește să o vadă eliminată de la Survivor România pe Elena Marin din ”cauze sociale”, ci alături de el este și Sebasttian, și Ana Porgras, ideii lor raliindu-se și Culiță Sterp și Cosmin Stanciu.