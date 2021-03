Logodnicul Faimoasei Elena Marin, surprins și el de nominalizarea făcută: ”Mă bucur că l-a nominalizat pe Zanni, e un act de curaj” Exclusiv

In articol:

Elena Marin, la consiliul de eliminare de la Survivor România 2021, a făcut o nominalizare surprinzătoare, Faimoasa luând decizia de a-l propune pe Zanni, motivându-și alegerea cu calm.

Citeste si: Elena Marin, cea mai bună sportivă la Survivor România. Preferata publicului o detronează pe Ana Porgras, după o săptămână senzațională în Dominicană. Musty, la polul opus

” Motivul pentru care o voi face va fi din punct de vedere social. Mi s-a declarat război și până acum nu am vrut să răspund cu aceeași monedă, pentru că am considerat că la răutate nu e bine să răspunzi cu răutate. Știu că pe oricine aș nominaliza o să-mi pun echipa în cap, dar am fost acuzată că nu sunt asumată deloc. Pentru că s-a făcut o strategie împotriva mea și nu mi s-a părut corect, pentru că sunt înțepată de fiecare dată când are ocazia și pentru că vreau să fiu asumată și să nu mai dau dovadă de lașitate, pentru că am fost foarte rănită, persoana pe care o nominalizez este Zanni”, a spus Faimoasa Elena Marin în consiliul de eliminare de la Survivor România 2021.

Faimoasa Elena Marin a fost favorita publicului

Respectivul moment a fost o surpriză pentru toată lumea, atât pentru Faimoși, cât și pentru cei care, de acasă, o susțin pe Elena Marin. Și, recunoaște logodnicul Faimoasei, a fost chiar un motiv de mândrie.

, ne-a spus, în exclusivitate Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Faimoasa Elena Marin si logodnicul ei, Andrei

Citeste si: Cum a vrut Zanni să o elimine pe Elena Marin de la Survivor România. Planul i s-a năruit în fața ochiilor: „Să mai spuneți să nu dăm totul, că așa câștigăm!”

Mai mult decât atât, susține el, Elena Marin a luat o decizie foarte curajoasă când l-a nominalizat pe Zanni. ” Mă bucur că l-a nominalizat pe Zanni, e un act de curaj. Favoritul săptămânii înseamnă cea mai mare satisfacție pentru ea, pentru că atunci când te hrănești cu dragoste, așa cum a spus-o chiar ea, aprecierea oamenilor e mai importantă decât orice lucru material. În legătură cu nominalizarea, sunt sigur că a făcut alegerea potrivită. Astfel de comportament nu trebuie tolerat, indiferent de situație sau de conjunctură din echipa. Dacă eram în locul Elenei, îl votăm pe Zanni de luni până duminică. Am văzut că i s-a declarat război, nimic nou. Încet, încet oamenii au văzut cine merită și cine nu, iar declarațiile de război nu mai impresionează. Se încearcă intimidarea ei, tocmai pentru că ea nu are răutate. Așa cum am mai spus-o, am încredere că binele învinge întotdeauna răul și îi transmit, pe toate căile, forță de care are nevoie pentru a reuși”, ne-a mai spus Andrei.

Citeste si: Zanni „îi sapă groapa” Elenei Marin la Survivor România. Faimosul, mai furios ca niciodată pe dansatoare: „Asta mă scarbește!”

Zanni, amenințări fără perdea la adresa Faimoasei Elena Marin

„Mă simt surprins, am crezut că va fi un consiliu în care nu voi simți ceva anume, datorită Elenei simt. Simt săgețile războiului la care aveam de gând să pun stop când am nominalizat sportiv. Strategile de care vorbește Elena au fost făcute drept răspuns la strategia lor. Am vrut de mult să ne oprim, pace sau nu.

Faimoasa Elena Marin, cea mai buna din echipa ei la Suvivor Romania 2021

Am zis să fim o echipă, dar să nu mai facă voturi neasumate sau vot nul. Asumați-mă că e social sau sportiv. Elena nu a votat nici sportiv cu echipa, dar nici social să o apere pe Andreea. Pusesem stop războiului. Simt săgețile, e o căldură în sufletul meu, e prima oară când sunt la nominalizare și mă gândesc că poate să-mi pună capăt oricine, oricând, oricum. Râd, dar nu e râsul meu. Se întâmplă și dacă rămân, este oficializat războiul, dar nu mai e război ca acum, e război cu greutăți mari. Dacă va ieși oricine altcinea, atunci s-a dat clopotul de război, mă sui pe cai și mă duc spre ea”, a spus Zanni, vizibil afectat de decizia Faimoasei Elena Marin de a-l nominaliza pentru eliminare.