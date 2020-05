In articol:

Lola de la Survivor România este pusă pe fapte mari la întoarcerea în țară! Războinica s-a decis să facă ea primul pas și, direct din Republica Dominicană, i-a transmis iubitului ei care o așteaptă în România că vrea să își unească destinele cu el. Totul a fost spus la proba de comunicare câștigată de echipa albastră, atunci când, la o discuție video cu prietenii săi, blonda le-a cerut să îi transmită lui George că trebuie să... pregătească inelul.

”Ar fi și cazul să trecem la următorul pas! Îi tot dau semnale de aici”, a spus, cu zâmbetul pe buze, Lola, care, pe de altă parte și-ar fi dorit din suflet să își vadă iubitul, care abia își aniversase onomastica de Sf. Gheorghe, să îi transmită cel mai călduros mesaj direct din show.

Lola de la Survivor România și George formează o pereche frumoasă

Dacă în ceea ce o privește pe Lola, sentimentele pentru George sunt puternice, ei bine, și bărbatul o adoră pe războincă. Drept dovadă, în urmă cu două luni, prezent la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, el a caracterizat-o extrem incredibil de frumos. ”Este cea mai fascinată persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Pe lângă faptul că este puternică, ea poate fi și sensibilă, cu un suflet enorm. Suntem împreună de un an și trei luni și simt că o iubesc dintotdeauna, este sufletul meu pereche”, a spus George, prietenul războinicei, la WOWbiz.ro!

Citeste si: Faimosul Sonny Flame și războincul Cristian au rămas în Dominicană din cauza pandemiei! Ce se întâmplă cu cei doi după ce au fost eliminași de la Survivor România

Lola de la Survivor România se căsătorește la întoarcerea în țară! ”M-am gândit mult la acest lucru”

Mai mult decât atât, este mai mult ca sigur că Lola de la Survivor România se căsătorește la întoarcerea în țară, întrucât, George deja s-a gândit la achiziționarea inelului de logodnă. ”M-am gândit mult la acest lucru, de când ea este plecată! Îmi doresc să rămână cât mai mult acolo, dar aș vrea să o am alături de mine! Sunt sentimente care mă încearcă. Însă, mai am răbdare! Am văzut că o parte din ea își dorește să vină acasă, fiindcă îi este dor de mine și mă așteaptă să vin cu inelul la aeroport, dar mai are un cuvânt de spus în competiție”, a declarat bărbatul care vorbit puțin și despre bijuteria pe care i-o va pune iubitei sale pe deget. ”Deocamdată nu am cumpărat inelul, dar cu siguranță o voi face cât mai repede, pentru că atât eu, cât și Lola ne dorim același lucru. Noi avem o conexiune destul de bună la distanță și chiar m-am gândit la chestia asta fix în ziua în care i-am trimis un mesaj de la mine, exact atunci a câștigat proba de comunicare”, a comentat George la ”Ștafeta mixtă”.