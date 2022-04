Lolrelai, adevărul despre noaptea petrecută cu Iancu Sterp: “E bărbat, e o minune de om” | EXCLUSIV

In articol:

Lolrelai sau numele real Ștefania Costache este una dintre cele mai urmărite influencerițe din mediul online. Aceasta și-a adunat o întreagă comunitate de fani care o iubesc și apreciază pentru contentul amuzant de pe contul său.

Lolrelai, adevărul despre noaptea în care a dormit cu Iancu

În presă este cunoscută și drept "blonda lui Bendeac", în urma interacțiunii lor din cadrul unui show TV de comedie.

În urmă cu ceva timp, pe TikTok, Iancu s-a filmat dormind alături de o tânără, în Piața Constituției. Este vorbă despre Lolrelai, o blondină celebră pe internet. De la acea apariție, toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă cu adevărat între cei doi. Invitată în emisiunea "[email protected]", moderată de Ștefan Ciuculescu și Sorin Pușcașu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Lolrelai a spus adevărul despre provocare și relația dintre ea și Iancu Sterp.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

“Toată lumea voia să mă vadă jucând cu Iancu. Probabil se gândea că dacă intrăm live și ne văd față în față, ei își vor da seama dacă e doar un zvon sau nu și în timp ce eram pe live, Iancu a zis <<Jucăm noi doi>>. Practic a acceptat provocarea. După care am vorbit în privat eu cu el, despre provocare. Eu am venit cu niște idei, iar asta cu dormitul în Piața Constituției cu pernă și pilotă i s-a părut cea mai simpatică, deci practic și din partea lui a fost totul ok. Atât banii pe care eu îi strângeam, cât și banii pe care el îi strângea, pe lângă ce am mai pus de la noi, s-au dus către un caz social.” , a declarat Lolrelai.

Lolrelai despre Iancu: "Îți oferă siguranță"

Blondina nu s-a oprit aici și a explicat mai pe îndelete cum se înțeleg și cât de apropiați sunt. L-a și descris în câteva cuvinte pe luptător, la al cărui meci va fi prezentă pe 10 mai, să îl susțină.

“Puteți să îl sunați pe Iancu, dar nu o să vă zică nimic. Nu are ce să zică. (…) Cine ar putea să aibă ceva cu Iancu, când el este o minune de om. De ce să nu vorbesc cu el? Sau de ce să nu vorbească el cu mine? Normal că o să merg la merg pe 10 mai, în postură de susținătoare a lui Iancu. A mai avut Iancu meci și nu a fost cu invitați, dar o parte din noi, ăștia privilegiați am avut loc. Acolo m-am luat cu el, pentru că l-a bătut pe Ricardo și eu țineam cu Ricardo. Dar uite că am ajuns să ne împrietenim. De data asta, indiscutabil țin cu el. (…) Iancu e bărbat, îți oferă o siguranță de care ai nevoie, atunci când ești cu el.”, a mărturisit Lolrelai, în platoul WOWbiz.