Lolrelai: „Îmi place să-i umilesc pe cei care mi-o ridică la fileu" Blondina face dezvăluiri fără perdea

In articol:

Lolrelai este cunoscută în mediul online pentru hazul ei și transparența totală de care dă dovadă atunci când deschide orice subiect. Blondina sexy are o poveste grea de viață în spate, dar reușește să o mascheze cu un zâmbet cuceritor și o energie bună.

Lolrelai, totul despre interacțiunile cu bărbații

Lolrelai i-a dezvăluit Biancăi Drăgușanu, la emisiunea pe care aceasta o moderează, că are un ambalaj de femeie accesibilă cu un scop. Blondina a vorbit despre bărbații care spun că au avut-o în patul lor, dar ei nici măcar nu au cunoscut-o.

„Asta e și ideea. Îmi place să dau impresia de femeie extrem de accesibilă, în contextul în care chiar îi pot număra pe degete pe cei care m-au avut. Eu pozând într-o femeie ușoară și acceisbilă, ei vin cu garda destul de jos și acolo intervine misterul. Sunt foarte mulți care spun că m-au avut, fără să mă atingă vreodată sau să mă cunoască. Mi se pare un compliment. Îmi place să-i umilesc pe cei care mi-o ridică la fileu.”, a declarat Lolrelai, la Detectorul de minciuni.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cine sunt „bombardierii” care s-au luat la bătaie cu jandarmii la Costinești. Doi au un trecut infracțional- stirileprotv.ro

Lolrelai, poveste cutremurătoare de viață

Lolrelai a avut o copilărie de coșmar. Părinții ei au decedat din cauza alcoolului și acest lucru a marcat-o pe viață.

„Drama copilăriei mele a fost sticla, nu știam ce face obiectul ăla static de căpăta mai multă atenție decât mine, eu știam poezii, eu luam premii, mă lăudau oameni și totuși nenorocirea de sticlă era mai importantă. N-am putut să înțeleg cum sticla aia a fost mai importantă decât viața lor. Părinții mei au fost alcoolici, pe mama am pierdut-o din cauza acestei sticle. Nu știu care dintre ei a început să bea primul, e ram prea mică să îmi dau seama, beau amândoi de când îi știam. Crescând, am realizat că beau mai mult decât alți oameni și tot crescând am realizat cât de grav e, pentru că nu știu, dacă atunci când eram mică nu mi se părea ceva greșit să îl văd pe unul din părinții mei făcând pe el, crescând și neavând puterea să îi ridic, au fost momente când am ieșit în stradă și am rugat oameni să mă ajute. Să o ridic pe mama, să-l ridic pe tata. Pe mama, care de multe ori cădea și era goală. Au fost momente în care am filmat sau au făcut poze, asta în ultimii ani de viață, pentru a mă întări în momentul în care ei nu vor mai fi. Pentru a mă uita la ele și a-mi spune că oricum nu aveau o viață fericită. Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară și atunci când mi-e foarte dor mă gândesc că ea voia să plece oricum.", au fost dezvăluirile făcute de Lolrelai, la În Oglindă.

Citeste si: „Dumnezeu a scris 'VIAȚĂ' în dreptul meu, iar Beni a fost ca un înger pe care Dumnezeu l-a folosit să aibă grija de mine.” Dana Roba a postat un mesaj emoționant despre Beni, pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Monica Bîrlădeanu în vacanță. Imaginile care au făcut furori pe internet- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!