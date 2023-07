Lolrelai, mărturisiri cutremurătoare despre o copilăriei sub spectrul abuzului de alcool al părinților, la emisiunea "În oglindă": “Aduceau bucurie în zilele lor bune. În zilele lor mai puțin bune, erau iadul pe pământ"

Lolrelai, pe numele său adevărat Ștefania Costache, și-a deschis toate ușile sufletului în emisiunea "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță, la Kanal D2, într-un interviu cutremurător.

Publicul a remarcat-o pe Lolrelai în aparițiile ei televizate, îi urmărește conținutul postat pe rețelele sociale și îi apreciază sinceritatea.

Pusă în fața oglinzii trecutului, Lolrelai a făcut mărturisiri șocante despre abuz, consumul de alcool al părinților săi, despre încercările sale de a-i salva și despre resemnare.

Pentru Lolrelai lupta între bine și rău, între dragoste și repulsie față de cei care i-au dat viață a fost normalitate, dar a găsit puterea să îi înțeleagă și să îi ierte, chiar dacă dependența lor de alcool, în final, i-a distrus și ei sufletul.

" Beau amândoi de când îi știam... Atunci când eram mică nu mi se părea ceva greșit să îl văd pe unul dintre părinții mei făcând pe el. Crescând și neavând puterea să îi ridic, au fost momente când am ieșit în stradă și am rugat oameni să mă ajute să o ridic pe mama, să îl ridic pe tata (…). Au fost momente în care am filmat și am făcut poze, asta în ultimii ani de viață, pentru a mă întări în momentul în care ei nu vor mai fi, pentru a mă uită la ele și a-mi spune că oricum nu aveau o viață fericită. Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară. Atunci când îmi e foarte dor, mă gândesc că ea voia să plece oricum", a rememorat cu lacrimi în ochi Lolrelai.

Frumoasa creatoare de conținut provine dintr-o familie de intelectuali, de profesori, și toată viața s-a luptat pentru atenția părinților săi. Universul căminului și-l amintește sub spectrul sticlei de alcool care era, pentru părinți, mai importantă decât propriul lor copil. După moartea părinților i-a luat trei ani să revină în casa în care a trăit adevărate traume.

"Casa aia, cumva, îmi luase tot. Acolo a murit mama, de acolo a plecat pe ultimul drum și tată, acolo văzusem ultima oară câinii mei. Indiferent cât de mult suferi la un moment dat pentru că părinții tăi, poate, nu sunt ideali, ei erau Dumnezeul meu. Am trăit până în momentul în care au murit în încercarea de a-i salva, în războiul asta cu sticla... Am realizat că nu am o copilărie normală abia pe la 16, 17 ani, când am cunoscut prieteni din jurul meu, mergând la ele acasă, am văzut că este o altă atmosferă. La noi era mizerie, era dezastru. (…) Atât mama, cât și tata erau niște oameni spectaculoși, făceau spectacol, aduceau bucurie în zilele lor bune... În zilele lor mai puțin bune, erau iadul pe pământ", a povestit Lolrelai.

Singura constanța în viață sa a fost simțul datoriei. A fost mereu alături de părinții săi, golită de sentimente și de emoții, însă nu are regrete. A vărsat nenumărați litri de alcool și a îndurat o avalanșă de vorbe grele, dar nu a renunțat. Când simțea că nu mai poate, se refugia la mormântul bunicii, cea care a crescut-o și în casa căreia a trăit normalitatea.

" Mă simțeam vinovată dacă îi abandonez. E atât de frustrant și atât de neputincios să porți o lupta pe care știi că nu ai cum să o câștigi, pentru că speranța are talentul ăsta de a te păcăli. Deși știam, rațional vorbind, că nu salvez pe nimeni și că nici de data asta nu e altfel, eu mergeam cu speranța că poate totuși pot. Și au fost multe momente extrem, extrem de dureroase... Am trăit moartea lor de multe ori", a mărturisit vedeta.

A creat personajul Lolrelai când avea 16 ani, pentru că simțea nevoia să expună drama pe care o trăiește, însă nu dorea ca lumea să știe cine este în spatele ei. Cel mai important beneficiu al notorietății pe care a cunoscut-o odată cu aparițiile sale TV a fost conștientizarea propriei forțe interioare. Experiențele trecutului au făcut din ea o învingătoare și au învățat-o să se protejeze.