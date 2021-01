Lolrelai, mesaj în lacrimi în memoria părinților săi! ” Ați luat toate sărbătorile cu voi și totuși pe mine m-ați lăsat aici în continuare...”

Ștefania Costache, devenit celebră după aparițiile impresionante de la Iumor când s-a dezgolit în fața lui Mihai Bendeac, trece printr-o adevărată dramă, ea rămânând fără ambii părinți, chiar de cele mai importante sărbători creștinești.

După ce, de Paște, Ștefania Costache și-a înmormântat mama, Crăciunul anului 2020 a fost pentru Lolrelai, așa cum se prezintă ea, un adevărat coșmar, tatăl ei stingându-se din viață într-un mod cât se poate de tragic.

Veselă de cele mai mult eori, dovedind că reușește să treacă peste toate problemele, Ștefania Costache este, acum, cât se poate de tristă după ce, anul trecut, și-a pierdut părinții. Acesta a și fost motivul pentru care, cu puțin timp în urmă, a scris un mesaj cât se poate de înduioșător pe conturile ei de socializare, reacțiile amicilor ei virtuali fiind pe măsură.

”Azi trebuia să îmi încep ziua spunându-ti "la mulți ani, mamă" și apoi întrebându-te dacă tata ți-a zis înaintea mea... Azi, pentru prima oară de când știu să vorbesc, nu ți-am urat nimic de ziua ta și, tot azi, știu sigur că tata a făcut-o înaintea mea. Tac iar de ceva vreme apăsată de prea multe" de ce-uri"... Pe 20 decembrie am făcut în camera ta în mic brăduț de Crăciun. L-am întrebat pe tata dacă îi place și mi-a răspuns că singurul lucru care ar putea să îi mai placă ar fi să facă și Crăciunul asta cu tine, ca toate celelalte zeci de Crăciunuri. I-am spus că știu, că și eu mi-aș dori la fel de tare. Din momentul ăla a refuzat să mai mănânce sau să mai bea apă măcar.

Stefania Costache Lolrelai a fost si la Chefi La Cutite

Tata chiar nu voia să petreacă nici măcar o sărbătoare fără tine. Dacă tot a prins un pic din ziua de Paște în care tu te-ai hotărât să pleci definitiv, voia să prindă un pic și din Crăciun. Pe 21 am chemat salvarea de frică să nu îl pierd căci oricum era slăbit, săracul. A refuzat vehement să meargă și cu toată forța lui a cerut doar să fie lăsat în pace că nu deranjează pe nimeni. M-am supus dorinței lui cum m-am supus și dorințelor tale chiar dacă îți făceau rău... Pe 23 decembrie nu mai avea putere să opună rezistență. Stătea ghemuit în pat cu mâinile în formă de rugăciune, rugându-te să îl chemi la tine. L-am implorat atunci să se gândească și la mine și la faptul că pentru tot restul vieții Paștele e ziua în care mi-am pierdut mama și n-aș vrea ca și Crăciunul să fie ziua în care mi-am pierdut tatăl. S-a îndurat și m-a lăsat să chem salvarea din nou. La spital a fost conștient tot timpul și a refuzat să mănânce măcar o linguriță de iaurt. În seara de Ajun, la 10 noaptea l-a rugat pe doctorul care îl îngrijea să îi stingă lumina ca vrea să se odihnească.

La 11 și 11 minute a plecat spre tine. Mai erau câteva minute și prindea Crăciunul aici, printre vii, dar cum tu te aflai dincolo n-a mai putut sta nicio clipă în plus. Într-un an de pandemie niciunul dintre voi nu a fost lovit de Covid și totuși amândoi ați plecat cumva la cerere... Tu ai plecat de Paste cu 3 zile înainte de ziua voastră de nume și tata de Crăciun cu 3 zile înainte de ziua mea de nume. Tu ai luat-o pe Cora cu tine căci altfel nu îmi explic cum o cățelușa de 17 ani dispare pe stradă cu o luna înainte de moartea ta deși până atunci nu s-a pierdut niciodată, iar tata l-a luat pe Pillow cu el, care, la fel ca și Cora deși niciodată în 11 ani nu a dispărut, cu o lună înainte să moară tata, a fugit... Ați luat tot cu voi, ca și când n-ați vrut să lăsați nimic în urmă.

Stefania Costache Lolrelai nu se sfieste sa apara aproape goala, pe scena show-urilor TV

Ați luat toate sărbătorile cu voi și totuși pe mine m-ați lăsat aici în continuare... Am fost în casa voastră în prima zi a anului ăsta, în casa în care acum 9 luni eram toți și eu, și tu, și tata, și câinii. Acum mai era doar mobila și multe amintiri parcă din altă viață. Am luat pozele cu noi și apoi am distrus tot. Am făcut bucăți toată mobila și am plâns pe rând fiecare loc în care vă vedeam deși nu mai erați. Uram tot ce e acolo în timp ce voi nu mai sunteți... Au rămas niște pereți, niște bucăți de lemn și multe poze și scrisori de la elevii care vă mulțumeau pentru cât de mult i-ați iubit. Atât rămâne din tot universul meu...”,a notat Ștefania Costache, cunoscută drept Lolrelai.

Impresionant a fost însă și răspunsul pe care l-a primit de la unii dintre amicii săi virtuali, cu atât mai mult cu cât Lolrelai nu se aștepta să provoace o așa reacție. ”Jur că m-ai făcut să plâng de durere (...) Eu niciodată nu am apreciat faptul că părinții mei au fost și îmi sunt mereu alături. Este atât de dureros să pierzi pe cineva atât de apropiat. Jur că ai un mod de a descrie ca și când ai băga cuțitul în inima unui om...”,a scris unul dintre prietenii din mediul online ai Ștefaniei Costache.

Ștefania Costache, Lolrelai, l-a înnebunit și pe Mihai Bendeac

Lolrelai pare decisă să demonstreze că își poate crea o adevărată carieră în lumea divertismentului după ce prestațiile ei de la Iumor, mai mult în sânii goi, au fost extrem de gustate de public și de Mihai Bendeac, în special.

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt. (...) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spunea Lolrelai pe blogul ei.