Lolrelai, moment de sinceritate despre viața personală! Influencerița nu este niciodată singură, chiar dacă s-a despărțit de iubitul ei: „Eu nu dorm singură acasă”

Lorelai a avut un moment maxim de sinceritate și a povestit că ea și iubitul ei s-au despărțit, dar încă locuiesc împreună. Acest lucru a o împiedică, însă, să își găsească un nou partener. Recent, aceasta a mărturisit că mereu are pe cineva alături de ea, chiar și în vacanțe.

Lorelai, moment de sinceritate despre viața personală

Lolrelai se bucură de viața de femeie singură, după ce s-a despărțit de iubitul ei. Influencerița a mărturisit că niciodată nu se simte singură, deoarece prietenele ei sunt mereu alături de ea, atât acasă cât și în vacanțe. Din acest punct de vedere blondina se poate declara fericită că are parte de prieteni adevărați care o susțin mereu. Momentan nu a apărut nimeni în viața ei care să o facă să spună „adio” singurătății, însă aceasta este pregătită în orice clipă să se reîndrăgostească.

„Am tot auzit asta, eu sunt în trei că am doi câini, două cățelușe și am foarte mulți oameni în viața mea, contrar faptului că sunt singură, am foarte mulți oameni în jurul meu. Eu nu plec în vacanțe singură, eu nu dorm singură acasă, deci se face cu schimbul la mine. Sună dubios, dar am prietene care fac cu schimbul. E primul an în care nu m-am îndrăgostit niciodată. Eu am obiceiul să mă îndrăgostesc de două, trei, patru ori pe an, câteodată de două ori pe săptămână” , a spus Lolrelai la Antena Stars.

Lolrelai se îndrăgostește destul de des

Influencerița a mărturisit că are obiceiul de a se îndrăgosti destul de des, chiar de două, trei ori pe săptămână. Lolrelai a povestit că deși încă locuiește cu fostul ei iubit, acesta nu este o piedică în cazul unei noi relații deoarece se înțeleg destul de bine.

Blondina își dorește mult să facă câteva schimbări în viața ei.

„Nu înseamnă că am o treabă cu oamenii ăia, dar măcar am fluturașii ăia, mă uit dacă îmi scrie, dacă se uită la story. Da, doar că am schimbat casa (n.r. împreună cu fostul iubit). Aș vrea să scap de multe lucruri, de foarte multe temeri, de prostia asta de a zbura și mă îngrădește destul de mult. Aș vrea să scap de timiditatea, rușine, treaba asta”, a mai spus influencerița.