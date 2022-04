Lolrelai, poveste emoționantă despre mama ei decedată! Ce gest a făcut la înmormântarea acesteia? "Eram total nepregătită pentru momentul ăsta" | EXCLUSIV

In articol:

Lolrelai sau numele real Ștefania Costache este una dintre cele mai urmărite influencerițe din mediul online. Aceasta și-a adunat o întreagă comunitate de fani care o iubesc și apreciază pentru contentul amuzant de pe contul său.

Lolrelai s-a cerut singură în căsătorie

În presă este cunoscută și drept "blonda lui Bendeac", în urma interacțiunii lor din cadrul unui show TV de comedie.

În urmă cu ceva timp, Lolrelai a fost prezentă în emisiunea "[email protected]", moderată de Ștefan Ciuculescu și Sorin Pușcașu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, unde a făcut o serie de mărturii despre viața ei. La un moment dat, prezentatorii au observat un inel superb pe degetul ei și au început să o ragă de limbă, să spună de la cine l-a primit, cel bănuit fiind Iancu Sterp. De fapt, povestea este cu totul alta, iar blondina a spus adevărul despre bijuteria ei.

“Am intrat într-un mall să cumpăr o brățară pentru prietena mea. Acolo am văzut un inel, mi-a plăcut foarte tare, mi-aș fi dorit să mi-l cumpăr, dar am zis că sunt penibilă să îmi cumpăr singură inel. După care m-am răzgândit. Așa că nu am mai stat pe gânduri, l-am cumpărat, am vrut să am și un moment, așa că m-am și cerut, m-am și emoționat și mi-am spus și da. Și mi l-am pus pe deget. Eram în perioada aia în care mă iubeam doar pe mine, mă curtam și m-am cerut, am făcut un legământ, că voi fi persoana pe care o voi iubi cel mai mult tot restul vieții mele.” , a declarat Lolrelai.

Ce gest a făcut Lolrelai la înmormântarea mamei ei?

Cu toții o știu hazlie, nebună și plină de umor, însă Lolrelai ascunde în spate o poveste cu adevărat emoționantă. Aceasta a povestit în direct ce gest a făcut la înmormântarea mamei ei, lăsându-i pe toți fără cuvinte.

“La înmormântarea mamei mele, verișoara mea mi-a spus că trebuie să îi pun mamei ceva din partea mea. Eram total nepregătită pentru momentul ăsta, nu știam tradiția asta și atunci mi-am dat inelul jos de la mână pentru prima oară și i l-am pus mamei în sicriu. Am relizat că ea este persoana pe care cu siguranță o voi iubi tot restul vieții mele, indiferent în ce formă energetică s-ar afla de acum încolo și a trebuit la ceva timp după, să îmi cumpăr un alt inel.”, a mărturisit Lolrelai, în platoul WOWbiz.