Lolrelai, promisiune făcută lui Bogdan de la Ploiești! Ce a pus-o artistul să facă de față cu mii de oameni pe live: "După, mi-au închis contul pentru 36 de ani" | EXCLUSIV

Ștefania Costache, cunoscută și sub numele de Lolrelai, a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Lolrelai a vorbit despre cum a ajuns să colaboreze cu cei de la RXF, despre cum a ajuns să fie recunoscută pe TikTok, dar și despre momentele traumatizante din viața ei.

Aceasta a povestit despre cum reacționează la zvonurile care circulă despre ea, dar și despre cât de nonconformistă este și cum a ajuns să fie așa. Ștefania Costache a fost supusă unei provocări de a răspunde sincer la întrebările “Am/N-am”, dar și ea, l-a rândul ei, i-a provocat pe prezentatorii emisiunii, Bianca și Bogdan.

Bogdan de la Ploiești, provocare pentru Lolrelai

Lolrelai a povestit despre activitatea ei pe TikTok și faptul că nu face provocări. Totuși, a existat o excepție și asta i-a adus închiderea contului pentru zeci de ani. Provocarea a fost primită chiar de la Bogdan de la Ploiești.

"Nu am făcut niciodată provocări pe TikTok. Am mai jucat pe întrebări. Am avut și modul în care mi-am pierdut primul cont, mai aveam un cont de 150.000 de urmăritori, ulterior mi l-au închis pentru 36 de ani, în urma unei promisiuni pe care i-o făcusem lui Bogdan de la Ploiești, că va fi primul om de pe platformă, cu care voi face o provocare și provocarea a fost să beau lapte și să dau un pic pe lângă. Asta s-a întâmplat. Pentru treaba asta, mie mi-au închis 36 de ani contul. Practic, e mai rău ca la pușcărie, noi avem 25 de ani cea mai mare pedeapsă. Deci da, am făcut asta o dată.", a declarat Lolrelai.

Lolrelai încă locuiește cu fostul iubit

Lolrelai recunoaște că locuiește în aceeași casă cu fostul ei iubit și i se pare foarte normal. Cei doi nu mai au sentimente unul pentru celălalt și deși își beau cafeaua împreună dimineața, au vieți separate.

"N-am apucat să sufăr și el are o altă poveste, la un moment dat am plecat, mi-am făcut altă relație în Italia, dar acum nu sunt cu niciunul. Eu acum locuiesc în aceeași casă cu fostul meu iubit. Nu e deloc toxic. Dacă reușești să ajungi la o anumită maturitate, Andrei pentru mine e un sprijin excepțional. Nu știu dacă a fost neapărat vorba despre iubire, eu nu am mai iubit de când eram mai mică, eram disperată și aveam relații toxice. După ce a trecut atracția sexuală, el a rămas cu niște carențe sentimentale. Andrei este un copil crescut în baza sportivă, mama a plecat în altă țară pentru a munci, a-i plăti proteinele și ce avea nevoie. A ajuns campion mondial la 18 ani, la canoe. Eu pe Andrei l-am cunoscut când trebuia să se întoarcă la țară la bunica lui, pentru că deși era campion mondial, Clubul Dinamo care trebuia să îi dea 800 lei pe lună nu avea să îl plătească. Atunci am venit ca o salvare unul pentru altul. A fost un sprijin reciproc, ne-am atașat unul de altu, dar fiecare venea cu traume, dar funcționează perfect relația de prietenie.", a mărturisit Lolrelai, la WOWnews.

