Lolrelai rupe tăcerea și spune dacă a căzut sau nu în ispită! Primele declarații după ce s-a speculat că ar avea o relație cu Alin Simoiu: "Era un eveniment public" | EXCLUSIV

Lolrelai și Alin Simoiu s-au întâlnit la Gala RXF de marți seara, iar după ce au ajuns împreună la eveniment, au stat la aceeași masă și au apărut și primele imagini eu cei doi, s-a dat startul speculațiilor.

S-a spus că vedeta din online și fosta ispită ar putea avea o relație. Blondina ar fi fost mai apropiată de Alin și asta i-ar fi făcut pe oamenii să creadă că ar putea fi ceva mai mult între cei doi. Imagini în care vedeta îi spune ceva la ureche lui alin au ajuns și pe Instagram, iar de acolo a fost doar un pas până la momentul în care au început speculațiile.

Apropierile dintre cei doi au fost suspecte pentru unele persoane așa că una dintre întrebările care a ajuns pe buzele tuturor a fost dacă blondina și fosta ispită formează sau nu unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz. WOWbiz.ro a aflat răspunsul clar și răspicat, direct de la sursă!

Lolrelai rupe tăcerea! Este sau nu într-o relație cu Alin Simoiu

Imediat ce au aflat zvonurile care circulă, jurnaliștii WOWbiz.ro

au luat legătura cu vedete pentru a afla clar ce se întâmplă: are sau nu o relație cu Alin Simoiu?! Frumoasa blondină a fost cât se poate de sinceră cu noi și a dat cărțile pe față.

Între ea și fosta iubită este doar o relație de prietenie, cei doi fiind surprinși mai apropiați pentru că așa a fost cu toată lumea.

A fost multă gălăgie la Gala RXF, iar ca să se poată înțelege mai bine unii cu alții, toți cei prezenți la masă au fost nevoiți să își vorbească la ureche.

"Avem o relație de amici, suntem prieteni. Aceleași imagini puteau fi date cu mine și cu Mocanu, cu Makaveli, era un eveniment public.

Tot ce a apărut cu mine și cu Alin este că vorbeam la ureche, ceea ce am făcut și cu ceilalți pentru că nu te auzeai acolo, am fost la gală, era foarte multă energie. Nu poți să tragi o concluzie pe baza faptului că eram apropiați. Am fost apropiată cu toată lumea", a mărturisit Lolrelai, pentru WOWbiz.ro.

Lolrelai [Sursa foto: Instagram]

Lolrelai, detalii picante despre interacțiunea cu bărbații

Recent, frumoasa blondină a fost invitată la "Detectorul de minciuni", unde a vorbit despre interacțiunile sale cu bărbații. Extrem de frumoasă, vedeta atrage privirile masculilor, însă știe foarte bine că nu trebuie să se lase călcată în picioare niciodată.

"Asta e și ideea. Îmi place să dau impresia de femeie extrem de accesibilă, în contextul în care chiar îi pot număra pe degete pe cei care m-au avut.

Eu pozând într-o femeie ușoară și accesibilă, ei vin cu garda destul de jos și acolo intervine misterul. Sunt foarte mulți care spun că m-au avut, fără să mă atingă vreodată sau să mă cunoască. Mi se pare un compliment. Îmi place să-i umilesc pe cei care mi-o ridică la fileu", a declarat Lolrelai, la Detectorul de minciuni.

Alin Simoiu [Sursa foto: Instagram]

Povestea de viață a Ștefaniei a fost un tragică

Ștefania, cunoscută în mediul online drept Lolrelai a avut parte de experiențe mai puțin plăcute în viață. Vedeta știe cum să își păstreze zâmbetul pe buze, dar asta nu înseamnă că totul i-a mers ca pe roate. Părinții au murit din cauza alcoolemiei, iar acest lucru s-a transformat într-o adevărată traumă pentru ea.

„Drama copilăriei mele a fost sticla, nu știam ce face obiectul ăla static de căpăta mai multă atenție decât mine, eu știam poezii, eu luam premii, mă lăudau oameni și totuși nenorocirea de sticlă era mai importantă.

N-am putut să înțeleg cum sticla aia a fost mai importantă decât viața lor. Părinții mei au fost alcoolici, pe mama am pierdut-o din cauza acestei sticle. Nu știu care dintre ei a început să bea primul, e ram prea mică să îmi dau seama, beau amândoi de când îi știam. Crescând, am realizat că beau mai mult decât alți oameni și tot crescând am realizat cât de grav e, pentru că nu știu, dacă atunci când eram mică nu mi se părea ceva greșit să îl văd pe unul din părinții mei făcând pe el, crescând și neavând puterea să îi ridic, au

fost momente când am ieșit în stradă și am rugat oameni să mă ajute. Să o ridic pe mama, să-l ridic pe tata. Pe mama, care de multe ori cădea și era goală. Au fost momente în care am filmat sau au făcut poze, asta în ultimii ani de viață, pentru a mă întări în momentul în care ei nu vor mai fi. Pentru a mă uita la ele și a-mi spune că oricum nu aveau o viață fericită.

Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară și atunci când mi-e foarte dor mă gândesc că ea voia să plece oricum.", au fost dezvăluirile făcute de Lolrelai, la În Oglindă.

