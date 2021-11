Lora a dat vestea cea mare pe Instagram! Fanii au felicitat-o imediat

In articol:

Lora este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Pe pagina sa de Instagram, acolo unde are o comunitate de peste un milion de urmăritori, vedeta are o relație deschisă cu fanii ei și le împărtășește diferitele momente din carieră și viața sa personală. Recent, Lora le-a transmis fanilor ei că a decis să renunțe la fumat, după mai bine de 23 de ani în care a fost dependentă de nicotină.

Lora a decis să renunțe la fumatul clasic și a ales să folosească varianta țigărilor electronice cu CBD sau tutun.

„Am intrat în a 3-a lună de când nu mai fumez. Mulțumesc celor care m-au suportat și mă suportă. Înainte să începi cu „vai eu am reuşit singur/ă”, aminteşte-ți că eu nu sunt tu”, este mesajul transmis de Lora, pe pagina ei de Instagram.

Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii și au lăudat-o pe vedetă pentru decizia pe care a făcut-o. Mulți dintre ei i-au transmis că speră ca în viitorul apropiat să o vadă că a renunțat de tot la fumat.

„Bravo,Lora! Felicitări!”, „Bravoo👏👏👏”, „Felicitări!!!!👏”, „Este foarte bine că te-ai lăsat de fumat! Eu în mai 2022 fac 20 de ani de când nu mai fumez”, „Felicitări Lora! Cum ai reușit să te lași de fumat?”, sunt doar câteva dintre sutele de reacții ale internauților.

Lora și-a anunțat fanii că s-a lăsat de fumatul clasic [Sursa foto: Instagram]

Lora, dezvăluiri despre divorțul de Dan Badea

Povestea de dragoste dintre Lora și Dan Badea s-a încheiat în anul 2014, după doi ani de căsnicie. În cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, Lora a făcut dezvăluiri despre motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

„În 2014 eram căsătorită din 2012. Măritișul a ținut un an, bine… a mai fost un an așa de… greu. Era pe final și era de mult. Ajungeam acasă și dormeam în principiu. Marți o luam de la capăt. Un an de zile a fost așa.

Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a declarat Lora, în cadrul unui podcast.