Lora a văzut moartea cu ochii! Artista, implicată într-un accident rutier deosebit de grav! „Era să mor.”

Lora a trecut prin clipe de coșmar. Blondina a fentat moartea, după ce a fost implicată într-un accident auto care s-ar fi putut sfârși tragic. Vedeta a trăit pe pielea ei cea mai mare cumpănă din viață.

Artista are una dintre cee mai bune și puternice voci din industria muzicală Românească și adesea piesele ei ajung să răsune mai pe la toate posturile de radio. Nu este apreciată doar pentru talentul său incontestabil, ci și pentru frumusețea ei. Lora poate fi clasată cu ușurință drept una dintre cele mai frumoase femei din lumea mondenă. S-a făcut remarcată prin naturalețe, finețe și eleganță. Acum, pe lângă statutul de cântăreața, vedeta este și prezentatoare TV cu normă întreagă, după ce a înlocuit-o pe Adela Popescu la „Vorbește lumea”, unde se bucură de aprecierile fanilor emisiunii.

Recent, aceasta a povestit unul dintre cele mai negre episoade pe care le-a trăit în toată viața ei. Artista își aduce aminte cu amar de clipele trăite în acele momente când a deschis ochii și și-a dat seama că a fost implicată într-un accident rutier.

Lora, protagonistă într-un accident rutier grav

Vedeta a povestit că în urmă cu 18 ani a fost la un pas să-și piardă viața, după ce a fost implicată într-un accident. Blondina a fentat moartea atunci și spune că numai Dumnezeu știe cum a săpat-o, iar că în acele momente în care a fost pusă la mare încercare a simțit că o forță divină este alături de ea și i-a dat tărie.

A scăpat teafără, având doar nasul spart. De asemenea, și în prezent are o bucățică mică de sticlă în bărbie pe care, însă, nu vrea să o scoată, pentru că vrea să-și amintească toată viața despre cum a reușit să supraviețuiască în acel accident grav. A mai povestit că celălalt pasager din mașină „nu a fost ok”.

„M-am mutat la București când aveam 21 de ani, după ce avusesem un accident de mașină grav, în urma căruia era să mor. A fost una din cumpenele alea mari din viață. Atunci am simțit că există Dumnezeu, pentru că uneori mai uităm, dar eu îmi amintesc de fiecare dată când mă întorc acolo. În afară de nasul spart, nu am avut alte probleme grave. Am însă și acum o bucățică de sticlă în bărbie pe care nu vreau să o scot, o las acolo pentru că vreau să-mi amintesc…Eu am fost ok, în schimb, cine a fost în mașină cu mine nu a fost OK”, a declarat artista.

După accident, a lăsat totul în urmă și a venit în Capitală, iar viața i-a surâs

Lora a mărturisit că după incidentul care ar fi putut să se sfârșească tragic, a vrut să o ia de la capăt. A vrut ca viața ei să conteze. A trecut peste trauma provocată de accident, a lăsat totul în urmă, și-a făcut bagajul și a venit în București. Și chiar dacă începutul ei în Capitală a fost mai greu, a muncit pe brânci, iar acum este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România.

„Am reușit să trec peste traumă. Am venit la București ca o fugă, am lăsat în urmă tot. Am plecat la București cu bani de drum, undeva la 50 de lei, o geacă de piele împrumutată și un pachet ieftin de țigări. O perioadă am stat pe la prieteni”, a dezvăluit Lora.