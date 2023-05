Lora, confesiuni inedite la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", matinalul de la Radio Impuls și Kanal D2: “Nu mi-am pierdut entuziasmul și curiozitatea”

Lora, îndrăgita artistă, a fost astăzi invitata celor doi prezentatori ai matinalului "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2. Frumoasa interpretă le-a făcut mărturisiri inedite lui Cosmin Cernat și lui Greeg și a vorbit despre noua sa melodie, "Ziua ta”.

Lora se află în lumina reflectoarelor de aproape douăzeci de ani și are în palmares zeci de piese muzicale care au cucerit topurile.

Artista se declara împlinită atât pe plan profesional, cât și personal și le-a împărtășit celor doi prezentatori care sunt cele trei lucruri care o fac, astăzi, fericită.

"Fanii, banii și anii. Fanii, pentru că mă iubesc necondiționat, banii, pentru că îmi amintesc cât de capabilă am fost. Pentru mine faptul că am o situație mai OK acum înseamnă că am muncit și am reușit, înseamnă că a fost corect cum am gândit. Anii, pentru că iubesc etapa asta a vieții mele, pentru că vine cu atât de multă experiență. Nu mi-am pierdut entuziasmul și curiozitatea, nu o să mi le pierd. Se pare că sunt dintr-un aluat foarte bun, mulțumesc Universului pentru asta", a subliniat Lora.

Citeste si: Gestul incredibil făcut de Jador pentru o bătrână care mergea pe jos 6 km pentru 10 lei: „Nu am cuvinte”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

Viața i-a fost presărată cu situații de tot felul, iar artista a împărtășit publicului câteva dintre acestea. În premieră, Lora le-a povestit ascultătorilor Radio Impuls și telespectatorilor Kanal D2 un moment dificil de la filmările unui videoclip, care a făcut-o să își reconsidere obiceiurile alimentare.

" Am o problemă mare cu glutenul. (…) Am pățit-o la filmarea unui videoclip cu Mira... Nu mâncasem toată ziua și ultimele cadre trebuiau filmate într-o pizzerie (…). Am luat de două ori cu furculița paste, ca să mănânc și eu ceva înainte de ultimul cadru. M-am umflat atât de tare încât nu mi-au mai venit hainele pe care trebuia să le port (n.r.- pentru videoclip). Mi-am spus: <Clar, este ceva în neregulă cu mine!>. … Simțeam pulsul în tot corpul; ziceai că m-a bătut cineva", a rememorat artista unul dintre momentele dificile.

Nu pierdeți de luni până vineri, de la 07:00, dialogurile matinale de la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", emisiune difuzată simultan la Radio Impuls și Kanal D2, cu invitați unul și unul, muzică bună, și cele mai proaspete știri ale zilei.