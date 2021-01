Lora, copleșită de mesaje de susținere, după ce a anunțat că a înlocuit-o pe Adela Popescu la ”Vorbește lumea”

Lora o va înlocui pe Adela Popescu la emisiunea pe care o prezintă alături de Cove.

Lora a primit sute de mesaje de susținere, după ce a anunțat că îi va lua locul Adelei Popescu la emisiunea ”Vorbește lumea”. Adela Popescu a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil și de aceea renunță la emisiunea pe care o prezintă alături de Cove.

Lora, copleșită de mesaje

Vestea că Lora va prezentaemisiunea alături de Cove , i-a entuziasmat pe fanii vedetei, care au bombardat-o cu mesaje de susținere și felicitări.

Lora a ținut să le mulțumească susținătorilor săi printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

“Am rămas impresionată de numărul mare de oameni care se bucură să mă revadă în postura de prezentator la @vorbeste_lumea_oficial. Mulțumesc pentru susținere și chiar îmi doresc să avem cele mai frumoase dimineți, împreună (…)”, a scris Lora pe Instagram.

Fanii i-au spus blondinei că se vor uita la emisiune doar ca să o vadă pe frumoasa lor cântăreață.

“O să ne uităm special pentru tine”și “Frumusețe și senzualitate la superlativ”, i-au scris fanii Lorei.

Cine este Lora

Lora a devenit cunoscută odată cu participarea la concursul “Star Factory”, care a rulat la

Prima TV în 2004. Doi ani mai târziu s-a înființat formația Wassabi, sub îndrumarea lui Marius Moga . Trupa s-a lansat cu piesa “Have some fun with Radio 21”, imnul din acel an al postului Radio 21. Pe 1 aprilie 2009 Lora a părăsit formația pentru a continua o carieră solo. După 8 luni, ea a participat la selecția națională pentru Eurovision cu piesa “Come Along”, interpretată în duet cu Sonny Flame. “Come Along” a obținut 10.000 de voturi și s-a clasat pe locul șapte, scrie cancan.ro.