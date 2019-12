Cântăreața Lora a fost căsătorită cu Dan Badea până în anul 2014, atunci când cei doi soți au pus punct mariajului. Ceea ce părea începutul unei căsnicii de o viață s-a transformat într-un coșmar, a povestit artista într-un interviu.

Nu doar o dată Lora a povestit că în timpul relației lor Dan Badea a fost agresiv verbal. La un moment dat, ieșirile nervoase ale soțului ei s-au transformat în violență fizică, iar blondina nu a mai suportat.

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ăla, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic”, a povestit Lora.

Lora a recunoscut de ce nu face nuntă cu Ionuț Ghenu!

După mariajul cu Dan Badea, Lora și-a găsit liniștes și fericirea în brațele unui alt bărbat. Artista are o relație cu Ionuț Ghenu și, spune ea, și-ar fosri să devină soția lui. Cu toate acestea, programul încărcat nu le-a permis până acum să facă pasul cel mare.

Frumoasa cântăreață a și prins buchetul de la nunta Andreei Bălan, semn să urmează să îmbrace și ea rochia de mireasă.

„Asta e treaba cu buchetul? E primul buchet pe care îl prind. A fost o întâmplare ciudată, pentru că eu nu m-am mișcat de pe loc. Eu doar am întins mâinile să nu-mi vină în cap. E un semn că eu trebuia să prind buchetul Andreei Bălan și să am voalul ei ca amintire de la nuntă. Nu știu când mă căsătoresc, aș vrea să știu. Sigur voi spune când va fi.

a declarat Lora pentru VIVA.